三大法人聯手買超160億元相挺！ 聯發科攜手鴻海將台股推向新高度

台股集中市場22日在聯發科（2454）強攻漲停、鴻海（2317）大漲近5%帶動下，盤中最高攀上38,096.88點，續寫歷史新高，終場上漲273.36點、收37,878.47點，同步改寫收盤新高，惟成交量略縮至9,460.33億元。三大法人同步站在買方，合計買超160.04億元。

進一步觀察法人動向，外資及陸資（不含外資自營商）買超116.09億元，投信買超36.57億元，自營商合計買超7.37億元，其中自行買賣買超13.27億元、避險部位賣超5.9億元，顯示內外資同步回補權值股，為盤勢提供支撐。

盤面焦點由聯發科領軍。聯發科亮燈漲停，股價衝上2,295元歷史新天價，單一檔貢獻大盤漲點約111.67點，成為推升指數的最大功臣，市值同步攀升至3.68兆元。隨著權值龍頭點火，IC設計族群全面爆發，包括原相（3227）、沛亨（6291）、迅杰（6243）、凌通（4952）、九暘（8040）、威盛（2388）、譜瑞-KY（4966）、創惟（6104）與安國（8054）等齊步鎖上漲停，掀起一波漲停潮。

權值股另一主角鴻海同樣表現強勢，在蘋果高層異動帶動「AI × 硬體整合」題材發酵下，股價連三日上攻，終場大漲4.98%、收221.5元，貢獻大盤約45點，市值達3.09兆元，並帶動其他電子類股指數大漲3.42%，成為盤面最強族群。

此外，奇鋐（3017）、鴻勁（7769）與台光電（2383）合計貢獻約46點漲點，其中奇鋐與台光電同步改寫新高。台光電更首度站上4,000元大關，終場收4,065元，象徵台股「千金股俱樂部」持續升級，前十大高價股全數站穩4,000元之上。

高價股也持續扮演多頭指標，股王信驊（5274）盤中衝上16,495元、收16,085元，股后穎崴（6515）亦攀高至11,200元、收10,730元，雙雙續創新高，顯示高階AI與伺服器供應鏈資金熱度不減。

整體而言，在聯發科領軍衝鋒、IC設計族群全面點火，加上鴻海與AI供應鏈接棒助攻下，台股盤中成功突破38K關卡並再寫歷史新頁。雖成交量略見收斂，但法人持續回補、資金集中權值與成長族群，顯示多頭格局仍具延續力道。