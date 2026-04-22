證交所舉辦自然碳匯生態復育行動 響應世界地球日

為響應2026年世界地球日「Our Power, Our Planet」精神，臺灣證券交易所與臺灣碳權交易所（TCX）在4月22日世界地球日前夕，偕同宜蘭在地林農與社區居民，於「台灣自然碳匯永續共生行動計畫」之專案場域進行生態巢箱設置行動。透過人工營造微棲地，填補人造林生態層次的不足，具體展現計畫中與社區及生態共榮的永續實踐。

根據生態調查結果，森林碳匯之專案場域具有極高的生態價值，調查團隊在林地中記錄到大面積珍貴的臺灣肖楠人工林，並觀察到大冠鷲與台灣藍鵲等保育類動物的活動蹤跡。同時，山羌、台灣獼猴等淺山代表性物種亦頻繁出現於此，顯示該林地具備發展為自然碳匯示範基地與生物多樣性棲地的優質潛力。

然而，調查亦指出，由於該場域多屬整齊的人工造林，林相結構相對單一且缺乏天然樹洞與孔隙，限制鳥類與授粉昆蟲的棲息空間。為改善此一情形，這次行動特別針對被譽為「森林建築師」的五色鳥設置人工巢箱，並同步打造供獨居蜂利用的昆蟲巢箱。五色鳥作為生態系中的一級洞巢者，其營造的洞穴未來能提供給更多生物利用；而針對獨居蜂設置的巢箱，則能吸引切葉蜂、泥壺蜂等進駐，在提供繁衍空間的同時，亦能協助森林植物的授粉。透過多樣化巢箱的配置，有助於彌補天然棲位不足，進而達成生物多樣性的連鎖復育效果。

證交所指出，該專案依據 CCB（氣候、社區、生物多樣性）國際標準推動，除著重碳權的生成外，亦兼顧生態價值的修復與在地社區的參與。在世界地球日前夕舉辦此項活動，希望能向社會大眾傳達，推動永續發展不僅是口號，更是與自然共生的具體行動。

展望未來，證交所與碳交所將持續推進專案場域的微棲地營造，使自然碳匯專案能同時達成減碳與生態保護的雙重目標，並以此做為引導臺灣企業投入自然資本的典範，讓永續價值從土地扎根、向外擴展。