台股收漲273點、38K得而復失 聯發科漲停領47檔收盤站上千元

台股22日收盤上漲273.36點，終場以37,878.47 點作收，成交量9,460.33億元；台積電（2330）收平盤價2,050元。

今日成交金額大且走高為：聯發科（2454）、鴻海（2317）、景碩（3189）、威剛（3260）、聯電（2303）、南電（8046）、聯茂（6213）、雙鴻（3324）及力積電（6770）；成交金額大且疲軟者則為：穩懋（3105）、台玻（1802）、啟碁（6285）、燿華（2367）、上詮（3363）、群創（3481）、友達（2409）、強茂（2481）及力旺（3529）。

第一金投顧表示，中東戰事有望逐漸告一段落，指數持續創下新高，多頭銳不可擋，持股成本已拉開者可續抱。空手或持股較低者，選股以位階低入手，畢竟短線漲幅過大，基期低者目前輪漲將會有補漲行情。長線看好AI相關，包括半導體、光通、記憶體、PCB、散熱、CPO等。績優的權值股隨著指數上升不預設高點，第2季可以留意AWS即將上市的T3專案，世芯-KY（3661）低檔整理半年，第2季開始受惠AWS T3晶片，可伺機布局。傳產看好台積電廠務、特化及重電、幹細胞產業。足球鞋將在第2季開始出貨，目前股價位置低可以留意，目前盤面震盪，強勢股可以留意修正後的買點。

群益投顧表示，關注趨勢而不太關注基本面的管理期貨策略基金（CTA）資金，趁利空空窗期強作價。美伊談判陷入膠著，即使後續有利多，股市漲幅短線較大，恐挹注有限；科技巨頭財報亦考驗股價估值吸引力，盤勢逢高臨壓震盪的壓力估將漸增。

台積電高資本支出及其2奈米擴產效應帶動的商機概念股，進入快速輪動階段(設備廠務股→(特用)化工材料股→個別股挾題材強漲)。個別股如受惠先進封裝需求與營收強勢成⻑的印能科技（7734）、切入台積電先進製程供應鏈的昇陽半導體（8028）。