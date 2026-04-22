台股一度站上38K 法人：估值未完全反映成長 市場重回基本面驅動軌道

美股四大指數21日跌多漲少，僅費半指數小漲0.5%。不過台股22日仍開高走高，盤中最高上漲491點至38,096點，再創盤中歷史新高，衝上38K大關。台積電（2330）盤中最高上漲20元至2,070元。

永豐期貨指出，昨日盤勢延續風險溢價收斂後的資金再配置邏輯，市場對中東局勢與原油供應中斷的疑慮持續降溫，能源價格未再出現失控上行，使得前期壓抑風險資產的外部變數快速淡化，資金重新回流成長股與科技主線，其中以AI相關族群最為明顯，顯示市場敘事已由地緣政治轉回基本面驅動，而從產業角度觀察，資料中心供給不足與電力瓶頸問題持續被驗證，無論是雲端服務商擴建資本支出，或企業端導入生成式AI的需求，都在加速推升算力基礎建設投資，形成由需求端向上游擴散的結構性成長動能，帶動半導體、伺服器、電力設備與散熱等族群維持強勢表現，進一步強化市場對AI長期趨勢的信心。

永豐期貨表示，然而在價格面已反映樂觀預期的情況下，短線乖離明顯擴大，技術指標進入高檔區域，盤中震盪加劇且追價意願轉趨保守，但從估值角度檢視，多數核心標的以前瞻本益比衡量仍未完全反映未來數年的盈餘成長，顯示市場整體預期仍偏保守而非過度樂觀，這種「價格偏高但估值偏低」的結構，使行情更傾向以高檔震盪方式消化漲幅，而非立即反轉，盤面亦可觀察到逢低承接買盤持續進場，尤其在回檔過程中資金承接力道仍具韌性，反映中長線資金並未退場而是採取分批布局策略。