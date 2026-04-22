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4月寫史上最大單月漲點 投顧老董說「沒有最高、只有更高」 原因

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股。圖／本報系資料照片
台股。圖／本報系資料照片

台股持續創歷史新高，22日衝上38,000點，一度拉升至38,096.88點，統計4月來已大漲6,373.89點，寫史上單月最大漲點，一個月就漲贏一整年，投顧老董則是表示，台股「沒有最高、只有更高」，6月底前行情將持續走升，支撐台股一直往上衝的利多則有8點。

台股早盤以37,627.2點開出，盤中衝上38,000點，一度衝達38,096.88點， 4月來大漲點數已超過去年全年上漲的5,928.5點，今年來加權指數己上漲9,133.28點；面對一路上衝的台股，統一投顧董事長黎方國表示，在上半年利多不斷下，台股「沒有最高、只有更高」，即使期間有出現利空亂流，但下跌都是買點。

黎方國點出台股的八大利多，首先以技術面來看，目前各均線都是多頭排列，價量配合得宜；第二個利多是以世界面來看，有3個戰爭結束的時間點，最先到的是4月27日英國國王查爾斯三世將訪美，川普先前曾對媒體表示，戰爭會在查爾斯三世國王到訪前結束。

另外一個時間點落在5月1日，主要是因美國的戰爭授權法規定，總統未經國會授權所發動的戰爭必需在2個月內結束，美國對伊朗的戰爭是在2月28日發動，推算最慢需在5月1日結束。

最後推估的戰爭結束時間點則是5月15日川習會時，中國大陸是伊朗最大武器供應國，也是伊朗最大原油採購國，預期川習會前戰爭將會結束；黎方國認為，戰爭結束的利多將會陸續發酵。

第三個利多是業績面來看，美國科技七巨頭將發布季報，從4月23日的特斯拉；4月30日的微軟、亞馬遜；到5月20日的輝達，都將陸續公布財報；另外，以S&P500整體獲利來看， 年增率由12%上修至18%，整體科技資通訊的獲利年增率由35%上調到45%；台股第1季財報也在陸續公布中，第1季營收成長，出口訂單大增下，預估財報的表現亮眼。

黎方國表示，第4個利多是，美股科技巨頭的估值相對偏低，目前在評價上，美國科技七巨頭本益比約23倍，與一般消費品公司的本益比相當，但卻較零售商動輒30~40倍的本益比低，在估值低估下，股價有機會上漲。

第5個利多則是資金面，黎方國說，去年上市櫃公司獲利4.5兆元，創新高，若假設以其中的7成配息，將有3兆元的現金， 約等於投信股票型ETF的總量；另外，貨幣政策上，美國FED新任主席正在審查中，預計5月就任，6月將召開新任主席上任後第一次FOMC會議，6月降息機率高，資金面貨幣寬鬆。

第6個利多以題材面來看，黎方國指出，6月1日台北國際電腦展將登場，輝達執行長黃仁勳將發表演講，同時，兆元宴的風雲將再起，過往點到名的都會漲。

第7個利多則是5~6月的股東會旺季，各上市櫃公司將釋出較去年更好的展望；第8個利多可以統計資料來看，過去10年S&P500的月線表現上，5月上漲9次，6月上漲8次，7月更是100%上漲，10次全部上漲。

黎方國強調，在利多支撐下，台股持續創高，選股上以AI相關為主軸，包括半導體、材料、PCB、散熱、CPO等，都是可以布局的標的。

台股

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