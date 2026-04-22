聯發科漲停創天價！IP 族群跟著掀漲停潮 分析師點出關注核心

台股22日多頭氣焰強盛，IC設計龍頭聯發科（2454）衝上漲停2,295元、再創新天價，成交值大幅超車台積電（2330），吸引資金湧入高成長IP（矽智財）族群。M31（6643）、晶心科（6533）、巨有科技（8227）、億而得（6423）紛紛亮燈，世芯-KY（3661）也重返4,000元大關，展現強大吸金力。

資深證券分析師指出，聯發科目前位階相對低檔，隨AI ASIC布局發酵，目前評價重估行情才剛開始。

其中，M31受惠2025年第4季轉盈及量產權利金推升，今年營收看增雙位數，股價應聲亮紅燈。

ASIC龍頭世芯-KY則穩站5奈米與3奈米先進製程制高點，在北美雲端服務供應商（CSP）對次世代AI晶片需求強勁帶動下，營運預計逐季走揚。法人強調，世芯在高速傳輸技術的壁壘，使其在自研晶片趨勢中成為不可或缺的關鍵夥伴，營收規模有望再創新高。

除了高價IP股，中小型矽智財個股也表現剽悍。巨有科技受惠庫存調整告終與新思科技（Synopsys）IP OEM專案綜效顯現，量產需求逐步回溫，股價強勢鎖漲停。

億而得則憑藉嵌入式非揮發性記憶體（eNVM）技術，積極卡位AIoT與車用電子市場。隨著新世代晶片對先進製程平台需求大增，億而得高毛利的授權模式具成長力，今日同樣亮燈漲停，並帶動宏觀（6568）等同步走揚，顯示資金正由「單點突擊」轉為「全族群擴散」。

資深證券分析師指出，聯發科目前市值雖位居第三，但考量其位階仍處相對低檔，未來極具超車奪回市值二哥的潛力，目前評價重估行情才剛拉開序幕。建議投資人關注具備競爭優勢的祥碩（5269）與聯發科；至於高成長的矽智財（IP）族群，則以世芯-KY、創意（3443）及M31為核心觀察標的。