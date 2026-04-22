台股太狂！本周連三日暴漲逾4,000點、盤中站上38,000大關

台股22日續強，本周以來已連續三日強漲，截至上午11點半，本周已累計最高大漲4,723點，盤中上衝至最高38,096點，台積電（2330）最高則達2,070元；雙鴻（3324）、祥碩（5269）、印能科技（7734）、聯發科（2454）、AES-KY（6781）盤中皆上攻至漲停板；族群中，以IC設計、再生晶圓、散熱、銅箔基板、BBU等表現強勢。

台股近日屢創新高。首先，AI 半導體紅利持續發酵，台灣作為全球先進製程與晶片代工樞紐，在 AI 硬體供應鏈中具備關鍵地位，吸引成長型與避險資金同步流入。事實上，「產業稀缺性」使台股在全球市場中具備難以取代的吸引力。

其次，從產業結構來看，台灣市場由高科技產業主導，在數位轉型與 AI 浪潮中享有更高估值彈性。再者，針對地緣政治議題，儘管外部不確定性仍存，但台灣企業展現出的供應鏈韌性與穩定獲利能力，使其持續成為國際資金配置的重要核心。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，市場情緒看好中東局勢最壞情況已過，投資人焦點再度聚焦基本面，而從企業獲利與產業基本面觀察，整體趨勢仍偏正向。根據安聯台股投資團隊預估2026年台股整體企業獲利成長率達33%，動能更勝去年。其中，電子類股依然獲利強勁成長，金融與傳產受惠低基期回升，整體股市結構更健康，台股多頭格局延續。

展望後市，聯邦台精彩50（009804）產品協理何彥樟表示，隨著台灣在高效能運算（HPC）與邊緣運算領域持續深化布局，若後續出口動能與企業財報表現延續強勢，台股市值仍有機會向更高層級邁進。不過，投資人仍須留意匯率波動、全球貨幣政策變化及總體經濟環境對市場估值的潛在影響，在掌握長期趨勢的同時，審慎進行資產配置。