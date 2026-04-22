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聯發科衝鋒帶隊！台股突破38K 集團股多檔漲停、IP 族群同步走強

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
聯發科。照片／聯發科提供
聯發科。照片／聯發科提供

台股22日由聯發科（2454）、台積電（2330）領軍強攻，大盤直接突破3萬8千點整數關卡、續創新高，其中聯發科一開盤即衝上2,120元改寫天價、盤中直逼漲停，成為權值三哥中推升指數的關鍵火力來源。

盤面觀察，聯發科多頭氣勢延燒至集團與IP族群，晶心科（6533）亮燈漲停253.5元，M31（6643）同步攻上635元漲停，世芯-KY（3661）漲逾2.5%，擷發科（7796）也勁揚近8%，資金明顯回流AI與矽智財（IP）族群，帶動族群呈現整體性上攻。

進一步觀察聯發科集團股走勢，達發（6526）強漲逾8%、挑戰站穩600元關卡，九暘（8040）、晶心科、亞信（3169）接力攻頂，揚智（3041）同步走揚，形成「母雞帶小雞」的集團作價行情。

其中，達發2025年每股純益達17.32元創高，2026年首季營收54.55億元，季增近2成、年增4.4%。公司指出，今年成長主軸來自光通訊與乙太網路產品，並積極布局低軌衛星地面接收設備，相關業務占比將逼近2成，營運邁入規模擴張期，成為市場關注焦點。

一方面，市場目光同步聚焦AI大趨勢。隨Google Cloud Next 2026登場，聯發科受惠TPU晶片與ASIC客製化晶片題材，推升股價續創新高。儘管外界預期手機晶片業務可能受整體市場規模放緩影響，但法人普遍看好其在ASIC與AI應用領域的成長潛力，成為中長線評價核心。

至於盤面最強勢的晶心科，雖近期財報仍呈虧損，但市場聚焦其RISC-V架構於AI、車用與邊緣運算的長期滲透機會，短線財報利空影響有限。在IC設計與AI IP族群轉強帶動下，加上先前股價相對落後，今日漲停除反映補漲動能外，亦與籌碼面轉趨乾淨、資金回流有關。

整體而言，在權值股領軍與AI題材發酵雙重推動下，聯發科不僅扮演指數攻堅關鍵，更帶動集團股與IP族群全面轉強，成為本波台股挑戰38K的重要核心動能。

台積電 聯發科 晶心科

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