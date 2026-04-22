特化供應鏈大吃台積訂單、兩檔亮燈漲停 晶呈科技創歷史新高

台積電（2330）同步擴張先進製程、先進封裝產能，本土化學材料供應鏈也進入驗證與放量的階段，中華化（1727）、永光（1711）、長興（1717）都成為台積電供應商，晶呈科技（4768）也持續推旗下半導體特氣產品在先進製程的占比，22日中華化、永光盤中亮燈漲停，長興、晶呈科技上漲逾6%，其中晶呈科技創下歷史新高。

硫酸大廠中華化近年致力轉型半導體電子化學品供應商，去年增建第五條電子級硫酸產線，專為先進製程打造，目前半導體客戶驗證中，公司表示，驗證程序依進度進行，預估本季完成驗證、放量出貨。

中華化表示，公司既有四條電子級硫酸產線稼動率70%；第五條電子級硫酸產線完工後，預計年產量倍增至3萬噸。法人指出，新產線加入後，中華化目標成為台積電第二大電子級硫酸供應商。

永光近日因達公布注意交易資訊標準，公布2月獲利自結，單月歸屬於母公司淨損2,400萬元，每股純益虧損0.04元。永光指出，2月虧損主要係因春節落在該月，使工作天數減少，營收下滑，進而影響獲利。不過3月營收大幅跳升，達8.37億元，年增28.2%，第1季營收20.45億元，年增5.4%。

永光的產品PSPI（感光型聚醯亞胺）為先進封裝關鍵材料之一，去年日本大廠傳出供不應求，國內晶圓業者開始尋找本土供應商，目前永光 PSPI光阻已獲得先進封裝龍頭採用。

中華化、永光今日股價都衝漲停板，中華化攻至64.9元，永光漲至59.6元。

晶呈科技今一度衝上585元，創歷史新高，盤中漲幅逾2%。晶呈科技為半導體特用氣體製造商，晶呈科技表示，今年先進製程用特用氣體C4F6、F2／N2營收預估成長三成，去光阻液（Stripper）營收亦可望增加五成；目前旗下半導體特氣產品逾八成應用於先進製程，目標今年提升至九成，顯示產品結構持續往高階製程滲透。