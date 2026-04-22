台積電開低走高、股王股后再攀巔峰！台股漲逾250點、直逼37,900關卡

美股昨夜受伊朗拒絕出席第二輪談判影響，四大指數僅道指收高0.5%、其餘皆跌；但台積電（2330）ADR仍上漲0.5%。台指期夜盤跌144點、報37,904點。但川普隨後在自家社群平發文，表示將延長與伊朗的停火期，直到伊朗的領袖與代表們能提出一致提案；今早美股期指翻紅、國際油價上漲。

台股22日，5月台指期開盤續漲102點、報38,150點；隨後大盤開高22.09點、報37,627.2點，並在台積電開低走高，聯發科（2454）、信驊（5274）、穎崴（6515）續創新高拉抬下，大盤漲點快速擴大至逾250點，多頭挺進37,800城池。

盤面上，五大權值股開盤漲多跌少。台積電開低5元、報2,045元，日月光投控（3711）開低在462元；而台達電（2308）開高報2,040元、鴻海（2317）開高報213元、聯發科開高為2,120元。此外，股王信驊一開盤即登上16,000元，攜手股后穎崴續創台股巔峰。

類股方面，化工、玻陶、其他電子、半導體等漲幅居前，電子通路、電器電纜、橡膠等走勢相對疲弱。暫居成交量前位。主動統一台股增長（00981A）、金寶（2312）、力積電（6770）、聯電（2303）等交投相對熱絡。

回顧台股21日表現，集中市場與櫃買指數雙雙改寫盤中與收盤歷史新高紀錄。其中，集中市場收漲646.31點、為37,605.11點，成交值9,815.25億元；櫃買指數漲7.07點、為390.57點，成交值3,351.38億元。三大法人21日大舉買超675億元，包括外資買超601.54億元、投信買超80.59億元，但自營商超（合計）小幅調節7.13億元。

法人指出，市場短線仍受國際政經局勢、貨幣政策預期與地緣風險交織影響，在指數已站上歷史高檔之際，震盪整理壓力升溫。不過，隨本周Google Cloud Next 2026大會登場，AI題材再度成為市場焦點，預期資金仍將圍繞AI與高效能運算族群，帶動盤勢呈現震盪盤堅格局、挑戰新高；惟須留意與季線乖離擴大所帶來的短線波動風險。操作上，建議以分批布局流動性佳的AI權值股為核心，輔以具題材性且獲法人青睞的中小型股，同時保留一定現金彈性，以因應盤勢震盪。