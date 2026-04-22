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觀望中東局勢美股收黑 投顧：關注台積電技術論壇

中央社／ 台北22日電

美股21日受中東局勢牽動市場情緒，3大指數收黑。投顧表示，台積電技術論壇將在美西時間22日登場，預期聚焦A14製程與先進封裝SoIC等關鍵技術，市場關注相關供應鏈後市動向。

美國與伊朗為期2週的停火預計將於美東時間22日晚間到期，市場對停火後局勢發展的不確定性升高，美股主要指數多收跌。

道瓊工業指數下跌293.18點或0.59%，收報49149.38點，標普500指數下挫45.13點或0.63%，收在7064.01點；那斯達克指數下跌144.43點或0.59%，收24259.96點，費城半導體指數上漲48.00點或0.50%，收9647.22點。

外電報導，美國總統川普21日宣布延長與伊朗的停火，直到德黑蘭就終結與美國和以色列的戰事提出一項意見一致的方案以及完成相關討論為止，並指示美國海軍持續封鎖伊朗港口。

個股方面，輝達（NVIDIA）下跌1.08%，台積電ADR上漲0.5%。

台股21日終場上漲646.31點，收在37605.11點，續創歷史新高；三大法人合計買超676.56億元，其中外資及陸資（不含外資自營商）買超新台幣601.53億元，創史上第7大單日買超金額紀錄。

外資買超前3名分別為台玻3萬6618張、主動群益美國增長2萬8535張，和緯創2萬7712張。

外資賣超前3名為主動統一台股增長4萬3007張、友達3萬2101張，以及主動群益科技創新2萬7651張。2檔熱門主動式ETF皆名列榜上。

從技術面觀察，凱基投顧表示，21日台股再創歷史新高，收復20日長上影線，站穩37000點整數關卡，且成交量回升到5日均量之上，價量齊揚有利台股續沿5日線上漲，挑戰38000點整數關卡。

以色列 美國 費城

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