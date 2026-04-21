快訊

新聞幕後／賴總統出訪受阻 大陸祭「經濟脅迫」 非洲3國難擋

等伊朗內部達成共識提和平協議 川普宣布停火協議延長

聽新聞
0:00 / 0:00

半導體封測、設備材料族群 短多追價力道強勁

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

中東地緣政治風險降溫，盤面焦點重返基本及題材面，其中，封測、半導體設備材料等族群21日持續吸引市場資金點火，京元電子（2449）、印能科技等相關指標股紛紛收高，短多追價力道強勁。

中東戰事消息面混沌未明，雖然美方傳出攻擊伊朗船隻導致海峽再度封閉，激勵國際油價反彈，所幸市場對於利空反應趨於鈍化，台股獲台積電法說及AI紅利等題材加持，多頭氣勢延續不斷，上市櫃同步創高。

盤面資金持續良性輪動，業績股、轉機股都見到買盤進駐，昨日包括南茂、菱生、華東、欣銓、頎邦、福懋科、超豐、矽格、京元電子、力成、日月光投控等半導體封測股點火走強，單日漲幅在2.2%至9.9%間。

受惠台積電資本支出強勁的半導體設備材料族群，亦維持強勢上揚走勢，奇鈦科、印能科技、昇陽半導體、瑞耘、萬潤、環球晶、華景電、竹陞科技、由田、家登、宜特、聖暉*、朋億*、華立、永光、勝一、中華化、弘塑等，多頭格局不變。

法人認為，台股短線漲幅過大，投資人熱烈追高，後市恐醞釀獲利了結賣壓，操作建議擇強操作，切忌預設高點，並留意資金往上游材料移動趨勢，並可針對財報優異但股價回檔的標的進行防禦型配置。

國際油價 欣銓 昇陽半導體

延伸閱讀

12檔中小型題材股 強強滾

Google大會引爆！聯發科領 IC 設計4千金創天價 力旺今年飆150%陷震盪

安聯投信：掌握第2、3季除權息旺季的潛在收息機會

台達電、聯發科漲破2000元 加權櫃買指數同創高、台股ETF漲幅勝大盤

相關新聞

台股「瘋牛」衝關4萬 外資回頭大買601億…再寫六驚奇

資本市場對中東地緣政治衝擊鈍化，台股昨（21）日在外資回頭大買601.5億元點火、台積電為首的權值族群攻高下，加權指數開高走高衝出瘋牛行情，終場勁揚646點收37,605點，改寫歷史新高，並創六大市場驚奇。

台股攻高 三股銀彈上膛…有望持續推升行情

多頭氣盛，台股還有三銀彈。台股近來屢創新高，表現強勢但技術指標已進入超買區，市場擔憂短線行情是否過熱。不過法人指出，台股後續還有外資回補等三股銀彈將陸續投入，多頭攻勢一波波，總金額約達數千億元之譜。

上市櫃配美元股息大門打開 「台積條款」最快明年上路

企業配美元股息，門開了。金管會昨（21）日修正相關規定，開放上市櫃、興櫃公司可對外資股東發放美元現金股息，將由保管銀行代收、匯入指定外幣帳戶。配合集保結算所的系統調整，最快2027年企業就可配發美元股息。

台股多頭氣勢如虹 台達電飛越2,000元大關

台股多頭氣勢如虹，集中、櫃買兩大市場昨（21）日同步創新高，上市櫃漲停家數高達100家 ，更有76檔個股奔上新天價。市場更聚焦大型權值股，其中，台達電、聯發科股價雙雙突破2,000元大關，成千金股亮點；另股王信驊股價首度突破1.5萬元關卡，更撐高台股天花板。

AI 題材強強滾 熱錢相中台灣晶片鏈

AI題材強強滾，台灣與南韓股市21日同創新高，業內專家分析認為，台灣正逐漸取代南韓，成為更受青睞的市場，主要歸因於台灣在晶片供應鏈中的布局更多元。

金居爆1.1億元違約交割 上市櫃今年來第四起

台股資金集中熱門族群，也增加交易風險。櫃買中心昨（21）日公布，接獲群益金鼎證券西松分公司通報，PCB熱門飆股金居出現高達1.1億元違約交割，為今年來金額最高，並為櫃買市場今年來第三起，上市櫃今年來第四起違約交割案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。