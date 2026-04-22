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璞玉指數調整成分股

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣璞玉指數定期審核結果昨（21）日生效定期審核結果，刪除53檔既有成分股、納入82檔新成分股，調整後成分股331檔，包含六檔創新板股票，產業廣布31個產業。

臺灣指數公司編制的臺灣璞玉指數使用市場成交資訊及財務指標，以發掘缺乏市場關注，卻如璞玉般具有長期投資價值與成長潛力的股票。

臺指統計，臺灣璞玉指數成分股的平均每股盈餘、股東權益報酬率及股利率等均優於中小型300指數，展現基本面與獲利品質穩健的特質；同時，相對於加權指數及中小型300指數，本益比與股價淨值比較低，顯現此指數具有發掘股價相對低估的價值投資特質。

臺灣璞玉指數特別關注基本面，產業具分散性，在近十年的歷史回測表現中，此指數在多次市場劇烈震盪環境，展現相對於大盤更加強韌抗跌能力，可利於長期投資。從今年2月底爆發的美國與伊朗衝突，統計至3月底，加權指數下跌10.25%，中小型300指數下跌8.23%，而臺灣璞玉指數僅下跌5.53%，幅度約加權指數的54%，驗證臺灣璞玉指數相對穩定抗跌的特色。

臺灣璞玉指數設計理念，若能延伸開發金融商品，導引資金普及質優上市公司，不僅有助產業均衡發展，更可提供投資人更多不同策略、面向的投資商品，豐富被動式投資選項。

基本面

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