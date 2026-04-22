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台股攻高 三股銀彈上膛…有望持續推升行情

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
多頭氣盛，台股還有三銀彈。台股示意圖。 聯合報系資料照
多頭氣盛，台股還有三銀彈。台股示意圖。 聯合報系資料照

多頭氣盛，台股還有三銀彈。台股近來屢創新高，表現強勢但技術指標已進入超買區，市場擔憂短線行情是否過熱。不過法人指出，台股後續還有外資回補等三股銀彈將陸續投入，多頭攻勢一波波，總金額約達數千億元之譜。

中東地緣政治雖仍紛擾，不過對於資本市場衝擊似有逐漸淡化的跡象，國際油價也跌落每桶百元以下。如昨日美國雖攻擊伊朗貨船，但布蘭特原油每桶卻下跌0.36美元收95.12美元，仍處10日均線以下。

亞洲股市昨日也都漲多於跌，台股更是強揚大漲，再度創下歷史新高紀錄，表現相當強勢。不過由於指數連番上漲後，技術指標已進入超買區，短線行情似有過熱疑慮，自營商也已連三日賣超，引發市場對於行情是否回檔的疑慮。

市場專家認為，從昨日台股盤勢觀察，隨市場已認同台股的「有基之彈」，法人焦點也紛紛轉回至基本面，台股今年上市櫃企業獲利年增率上調至30%~40%下，長線仍相當看好，因此拉回反而是進場撿便宜好時機。

另一方面，從籌碼面來看，台股後續還有三股銀彈將陸續投入，包括投資人獲得的除息資金再投入、投信新募集的相關台股基金、以及外資買盤由韓轉台等，多頭火種將生生不息，助推行情持續向上。

首先，上市櫃公司開始進入除息季，因台股多頭正盛，投資人大多選擇將拿到的現金股息再投入股市。據統計，自今（22）日起至第2季季底，投資人將領息的總金額約有1,000億元，這千億元資金將是推升行情續揚的重要柴火。

其次，投信新募集的相關台股基金、ETF部分，統計自今日起至季底開募的台股相關基金或ETF，包括野村台灣策略高息主動式ETF、合庫AI電力創新多重資產、統一台股升級50主動式ETF等，預計總募資金額也將有數百萬至千億元之譜。

第三，外資買盤由韓轉台。近期外資棄韓轉台的趨勢，已出現兩個多月，共賣超韓股430.2億美元，預期在台積電（2330）持續吸金下，趨勢將助推台股更上層樓。

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