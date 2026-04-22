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台股多頭氣勢如虹 台達電飛越2,000元大關

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

台股多頭氣勢如虹，集中、櫃買兩大市場昨（21）日同步創新高，上市櫃漲停家數高達100家 ，更有76檔個股奔上新天價。市場更聚焦大型權值股，其中，台達電（2308）、聯發科（2454）股價雙雙突破2,000元大關，成千金股亮點；另股王信驊（5274）股價首度突破1.5萬元關卡，更撐高台股天花板。

其中，台達電股價昨日強勢衝關，終場收在2,015元，市值並一舉突破5兆元門檻，達5.23兆元，穩坐台股權后寶座。

聯發科則展現強大補漲力道，昨日強攻漲停，股價攀上2,090元。值得注意的是，聯發科昨日收盤價超越台積電（2330）的2,050元。回顧聯發科自16日超車鴻海（2317）重返市值三哥後，市值持續攀升至3.35兆元。

進一步觀察昨日76檔股價創新高的個股，資金明顯集中在AI伺服器、半導體設備及先進封裝供應鏈等四大族群。其中，股王信驊大漲5.68％收15,245元，成為台股首檔股價突破1.5萬元的個股，而設備與檢測端的昇陽半導體（8028）、欣銓（3264）、萬潤（6187）、帆宣（6196）及印能科技也創新高。

另外，散熱龍頭奇鋐（3017）、健策（3653）及PCB供應鏈的欣興（3037）、台光電（2383）、金像電（2368）也展現強勢格局創高；嘉澤（3533）、智邦（2345）及南俊國際（6584）等也在資金簇擁下刷出新紀錄。

法人指出，資金正從半導體權值股擴散至中小型業績股，呈現「遍地開花」格局。

鴻海 昇陽半導體 台光電

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