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AI 題材強強滾 熱錢相中台灣晶片鏈

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

AI題材強強滾，台灣與南韓股市21日同創新高，業內專家分析認為，台灣正逐漸取代南韓，成為更受青睞的市場，主要歸因於台灣在晶片供應鏈中的布局更多元。

韓股今年來大漲超過50%，是全球表現最佳的主要股市，台灣股市今年來漲幅超過29%，在亞股中漲幅排名僅次於南韓。

儘管台韓股市的市值規模相近，但4月以來，台股吸引更強勁的外資買盤。彭博彙編數據顯示，全球基金本月來淨買進台股達107億美元，有望創下歷來單月最大資金流入，且遠超越淨流入南韓的30億美元。

美國Allspring全球投資公司投資組合經理人陳宋喬表示：「台灣在半導體價值鏈上提供更分散的投資機會，尤其是在邏輯晶片領域，使台股在投資人重新加碼AI時，成為更穩健的選擇。」他說，台股指數的三年夏普值（Sharpe Ratio，用來衡量風險調整後報酬的指標）比率較高，韓股因與記憶體景氣連動，波動性較大。

滙豐控股亞洲股票策略師加格表示：「我們青睞台灣勝於韓國，因為我們認為台灣提供更佳的風險報酬比，尤其是在先進封裝與AI伺服器相關企業方面。」滙豐3月已上調台股評等，以增加對亞洲AI題材的曝險，並指出台股的獲利預期仍是區域內最強勁之一。

在專業投資人布局方面，台股仍具吸引力。美銀證券4月調查顯示，亞洲基金經理人中，有45%對台股看法為加碼，比率高於南韓的14%。

除了全球晶圓代工龍頭台積電（2330），眾多台灣企業也深度嵌入AI供應鏈，涵蓋伺服器組裝、功率元件、晶片設計與網通設備等領域，包括台達電（2308）、聯發科（2454）、鴻海（2317）與日月光投控（3711）等公司。

瑞聯銀行董事總經理凌煒森表示：「就長期AI投資題材而言，台灣優於南韓。」

韓國 南韓 彭博

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