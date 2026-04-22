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金居爆1.1億元違約交割 上市櫃今年來第四起

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

台股資金集中熱門族群，也增加交易風險。櫃買中心昨（21）日公布，接獲群益金鼎證券西松分公司通報，PCB熱門飆股金居出現高達1.1億元違約交割，為今年來金額最高，並為櫃買市場今年來第三起，上市櫃今年來第四起違約交割案。

今年來櫃買市場傳出違約交割標的均為熱門族群，如光通訊、PCB等，今年第一起違約交割是環宇-KY（4991），1月15日發生1,072.1萬元違約交割；第二起為聯亞（3081），4月14日發生6,889.5萬元違約交割；金居（8358）是第三起，但違約金額高達1.1億元，為今年上市櫃最高。

集中市場則是3月5日傳出記憶體族群旺宏（2337）違約交割，同時有六家券商通報，合計金額達5,902.3萬元。

櫃買中心指出，券商表示該案是因投資人使用融券，但在二日內未能繳足保證金，最終導致違約交割。

金居本波股價從7日的243.5元一路漲到20日的404元，連十天上漲，昨日早盤一度創新高價416元，但旋即翻黑，終場下跌10.5元收393.5元，跌幅2.6%。該名違約交割投資人於17日融券放空金居，遇上17日、20日連二個交易日漲停，放空失利。以17日收盤價367.5元推算，違約交割金額1.1億餘元，約當301.5張。

依櫃買中心公告，上櫃公司昨日違約交割金額買進、賣出合計總金額為1.39億元，兩者相抵後，賣出金額高於買進金額1.12億元。

櫃買中心 聯亞

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