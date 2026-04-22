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台股「瘋牛」衝關4萬 外資回頭大買601億…再寫六驚奇

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
台股示意圖。 記者余承翰／攝影
台股示意圖。 記者余承翰／攝影

資本市場對中東地緣政治衝擊鈍化，台股昨（21）日在外資回頭大買601.5億元點火、台積電（2330）為首的權值族群攻高下，加權指數開高走高衝出瘋牛行情，終場勁揚646點收37,605點，改寫歷史新高，並創六大市場驚奇。

展望後市，法人指出，台股此波快速V型反轉，資金明顯由避險需求重回科技成長股，買盤大小通吃，除大型權值股外，中小型利基股也是鎖碼重點，顯示市場已認同台股「有基之彈」，後市行情將向4萬點大關挺進。

昨日台股寫六大歷史新高驚奇，一、集中市場盤中最高37,781點、收盤37,605點及市值122.6兆元、櫃買市場收盤390.57點與市值10.5兆元、上市櫃合計總市值133.2兆元；二、電子類股收盤點位2,388.31點、市值99.1兆元。

三、半導體類股指數收1,240.26點、市值66.8兆元；四、電腦及周邊設備類股指數收356.82點、市值6.4兆元；五、台指期大漲808點，終場收38,048點，領先現貨市場看到「38K」大關；六、ETF總市場規模首度突破9兆元，達9.03兆元。

台股昨日在三大法人點火台積電、聯發科（2454）等權值族群帶動下，加上買盤大舉追捧績優股族群，市場多頭士氣如虹，激勵指數開高收高，成交值擴增至1.02兆元，為史上第五大金額，呈現價漲量增有利格局。

三大法人昨天買超台股674.99億元。其中外資買超601.53億元，史上第七大，連二買；投信80.59億元，轉賣為買；自營商賣超7.13億元，連三賣、累計賣超91.2億元。八大公股行庫則逢高調節103.14億元。

綜合凱基投顧董事長朱晏民、富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧總經理黃文清等指出，昨日台股再創歷史新高，且成交量回升到5日均量之上，在價量齊揚下，有利台股續沿5日線持續上漲。

隨市場焦點重回基本面，投資主軸正由晶片代工擴散至材料與傳輸端；PCB與CCL材料受惠漲價效應，帶動評價修復；AI資料中心加速建置，驅動1.6T傳輸需求爆發，使CPO矽光子迎來結構性機會，都是擇機進場的方向。

聯發科 中東 台積電

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