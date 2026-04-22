上市櫃配美元股息大門打開 「台積條款」最快明年上路

企業配美元股息，門開了。金管會昨（21）日修正相關規定，開放上市櫃、興櫃公司可對外資股東發放美元現金股息，將由保管銀行代收、匯入指定外幣帳戶。配合集保結算所的系統調整，最快2027年企業就可配發美元股息。

此政策受惠最大者，將是高外資比重的台積電等大型權值科技股，被市場視為「台積電條款」。

此舉可解決長年存在的「雙重換匯」問題。目前以美元收支為主的企業，得將美元換成新台幣配息，外資要匯出、又再換回美元，形成雙重換匯，新制上路後，可望減少企業與投資人換匯和匯損。

證期局副局長黃仲豪說，推動關鍵有兩大原因，一、外資持股占台股市值已攀升到46.9%，二、台股是全球第七大市場，制度需和國際對標，美、英、港、澳、加等市場也多未限制單一幣別，甚至是多幣別發放，因此決定鬆綁。

金管會昨修正「華僑及外國人投資證券管理辦法」，新增外資保管機構「可代理收受外幣股利」。公司發放外幣股息後，將由保管銀行代收，再依投資人指示匯入其境外帳戶，或在台開立的外幣存款帳戶中。

企業需在股東停止過戶日前，透過「公開資訊觀測站」公告是否採外幣配息，及結匯點，並未強制需修改公司章程。黃仲豪說，配息的結匯點，將以股息實際發放日的前幾天為準，以貼近市場價格。

金管會已責成集保中心，研擬建置外幣股利對帳控管機制，預計2026年第3季上線；後續仍須股務單位、保管機構、企業等同步調整系統，最快2027年上路。

這次金管會開放的適用對象，以外資股東為主。黃仲豪說，因外資透過保管銀行持有證券，本就具備外幣帳戶，流程、人數較單純。

相較之下，本國投資人帳戶分散，若全面開放外幣配息，牽涉系統與撥款作業將更複雜，法規面也要重新全面檢視，目前暫無企業有提出此需求。

券商主管說，外幣股利制度先從外資端試水溫，可降低企業與投資人的換匯成本，也讓台股配息機制更貼近國際市場。未來是否擴及其他幣別、或進一步開放本國投資人參與，將視市場需求與系統成熟度而定。