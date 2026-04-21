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代理式AI躍新寵！外資圈大點兵 多檔台廠獲大摩調升目標價

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
代理式AI（Agentic AI）正躍居市場新寵，成為外資圈關注的新焦點。 示意圖／中央社
代理式AI（Agentic AI）正躍居市場新寵，成為外資圈關注的新焦點。 示意圖／中央社

AI需求雖持續火紅，但趨勢上，代理式AI（Agentic AI）正躍居市場新寵，成為外資圈關注的新焦點。台廠中，外資圈看好半導體、零組件、通路商、組裝廠等12檔個股，其中信驊（5274）、欣興（3037）、南電（8046）、臻鼎-KY（4958）、嘉澤（3533）、台達電（2308）等均獲調升目標價。

摩根士丹利（大摩）證券全球科技團隊觀察到代理式AI的重要轉變，其中CPU的重要性顯著提升，因其將成為支援AI代理的協調層核心；大和資本則認為，CPU的延遲問題正成為代理式AI發展的關鍵瓶頸。

大和資本科技產業分析師鄭盛元指出，CPU處理的工具調用、API請求、記憶體資料查找及邏輯編排占延遲時間達50%-90%，迫使重度用戶利用多個AI代理協作來抵銷延遲影響，將進一步觸伺服器出貨量的潛在增長。

儘管GPU仍將持續成長，但整體趨勢轉向將使更多科技供應鏈企業受惠。鄭盛元預估，到了2030年，代理式AI將帶動約300億美元至450億美元的CPU TAM增量，屆時整體資料中心CPU市場規模將超過1,000億美元。

對於相關受惠的台系科技廠商，大摩科技產業分析師高燕禾認為，其中在ABF載板方面，隨CPU整體可服務市場（TAM）擴大，將使2030年ABF 載板供給短缺缺口較先前預測擴大8%，欣興、南電、臻鼎-KY為主要受惠者。

隨伺服器需求擴大，將推升伺服器PCB需求，嘉惠金像電（2368）後市表現，伺服器組裝廠緯穎（6669）也同步看俏；而伺服器CPU TAM擴大，台廠嘉澤因CPU插槽市占高，國巨*（2327）因產品組合完整，伴隨市場同步成長，因此均是重要的受惠廠商。

此外，大摩科技產業分析師顏志天則看好雲端半導體廠信驊，與半導體通路商大聯大（3702）、文曄（3036）。其中大聯大在CPU、網通、PMIC與記憶體領域布局廣泛；文曄則是TPU主要通路商，同時也受惠於網通元件市場中占比高。

鄭盛元則看好信驊、嘉澤、南俊（6584）、台達電等四檔受惠股。其中信驊除受惠通用伺服器出貨動能強勁， 使BMC出貨量「優於預期並上修」外，更受惠因CPU延遲問題所觸發的伺服器出貨量增長。

在看好的相關個股中，高燕禾將欣興、南電、臻鼎-KY、嘉澤等四家公司的目標價分別大升至785元、850元、250元、及2,400元，調幅各42.7%、65%、72.4%、51.4%；顏志天則調升信驊目標價至15,555元，升幅15.3%；鄭盛元則大升台達電目標價至2,440元，升幅46.9%。

台達電 大摩

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