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IC 設計帶勁 短多續航

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

美費半指數持續創高，帶動台股昨（21）日締造新猷，聯發科（2454）、世芯-KY等IC設計族群強勢點火，躍居盤面亮點，法人看好短多仍有續航力道，基於投機氛圍逐漸增溫，建議審慎靈活操作，以因應行情波動放大。

雖然荷莫茲海峽再度出現緊張局勢，國際油價強彈壓抑美股多頭氣勢，唯獨費半指數逆勢收高，台股隨資金重回科技成長股，持續上演「有基之彈」戲碼，昨日集中、櫃買攜手改寫新高，在主要亞股中相對強勁。

盤面資金點火題材股，IC設計族群啟動補漲行情，爭相表態，聯發科、威盛、世芯-KY、群聯、矽力*-KY、晶豪科、信驊、愛普*、創意、M31、鈺創、智原等強勢指標，單日漲幅達3.1%至10.0%不等，匯聚多頭人氣。

Google年度盛會「Google Cloud Next 26」即將登場，市場預期將端出最新v8架構張量處理器（TPU），聯發科傳出拿下負責推論的TPU v8i系列產品，昨日股價攻頂收2,090元，改寫掛牌後新天價，帶動世芯-KY、創意、M31、智原等同步大漲。

國際油價 台股 美股

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