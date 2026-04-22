IC 設計帶勁 短多續航

多頭氣盛，台股還有三銀彈。台股近來屢創新高，表現強勢但技術指標已進入超買區，市場擔憂短線行情是否過熱。不過法人指出，台股後續還有外資回補等三股銀彈將陸續投入，多頭攻勢一波波，總金額約達數千億元之譜。

2026-04-22 01:24