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代理AI當紅 外資點將

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

AI需求雖持續火紅，但趨勢上代理AI（Agentic AI）正躍居市場新寵，成為外資圈關注新焦點。台廠中，外資圈看好半導體、零組件、通路商、組裝廠等12檔個股，其中信驊（5274）、欣興、南電、臻鼎-KY、嘉澤台達電等獲調升目標價。

摩根士丹利（大摩）證券全球科技團隊觀察到代理AI重要轉變，其中CPU重要性顯著提升，因其將成為支援AI代理的協調層核心；大和資本認為，CPU延遲問題正成為代理AI發展的關鍵瓶頸。

大和資本科技產業分析師鄭盛元指出，CPU處理的工具調用、API請求、記憶體資料查找及邏輯編排占延遲時間達50%-90%，迫使重度用戶利用多個AI代理協作抵銷延遲影響，將觸發伺服器出貨量的潛在增長。

對於相關受惠台系科技廠商，大摩科技產業分析師高燕禾認為，其中在ABF載板方面，隨CPU整體可服務市場（TAM）擴大，將使2030年ABF載板供給短缺缺口較先前預測擴大8%，欣興、南電、臻鼎-KY為主要受惠者。

伺服器需求擴大，將推升伺服器PCB需求，嘉惠金像電後市表現，伺服器組裝廠緯穎同步看俏；伺服器CPU TAM擴大，台廠嘉澤因CPU插槽市占高，國巨因產品組合完整，伴隨市場同步成長，均是重要受惠廠商。

此外，大摩科技產業分析師顏志天看好雲端半導體廠信驊，與半導體通路商大聯大、文曄。其中大聯大在CPU、網通、PMIC與記憶體領域布局廣泛；文曄則是TPU主要通路商，同時也受惠網通元件市場中占比高。

鄭盛元則看好信驊、嘉澤、南俊、台達電等四檔受惠股。其中信驊除受惠通用伺服器出貨動能強勁，使BMC出貨量「優於預期並上修」外，更受惠因CPU延遲問題觸發的伺服器出貨量增長。

在看好相關個股中，高燕禾將欣興、南電、臻鼎-KY、嘉澤等四家公司目標價分別升至785元、850元、250元、2,400元，調幅各42.7%、65%、72.4%、51.4%；顏志天則調升信驊目標價至15,555元，升幅15.3%；鄭盛元則調升台達電目標價至2,440元，升幅46.9%。

伺服器 台達電 嘉澤

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