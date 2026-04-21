台達電、聯發科漲破2000元 加權櫃買指數同創高、台股ETF漲幅勝大盤

台股加權指數21日在台積電回神走強、台達電與聯發科雙雙突破2,000元關卡激勵下，終場收37,605點，大漲646點、漲幅1.7%，再創歷史新高；櫃買指數終場收390.57點、上漲7.07點、漲幅1.8%，日K連11紅，同樣創收盤新高，顯示資金在權值股攻高的同時，也持續向具題材與彈性的上櫃族群擴散。

進一步觀察台股原型ETF漲幅前十名，以台新臺灣IC設計（00947）漲6.3%表現最強。其餘依序為富邦旗艦50（009802）3.3%、新光臺灣半導體30（00904）3.2%、野村臺灣新科技50（00935）3.1%、群益半導體收益（00927）2.8%、兆豐藍籌30（00690）2.7%、中信關鍵半導體（00891）2.7%、永豐智能車供應鏈（00901）2.6%、兆豐台灣晶圓製造（00913）2.4%、中信上櫃ESG30（00928）2.2%。

中國信託投信指出，今日台股再創新高，主要由權值股推動，其中台達電首度站上2,000元整數關卡，終場收2,015元，上漲115元、漲幅6.0%創新高；聯發科則亮燈漲停衝2,090元，帶動IC設計、ASIC及相關供應鏈人氣續旺。當行情由權值股加速推動、甚至出現漲停時，被動ETF因持股與權重配置更貼近指數，更容易完整反映權值股對淨值的貢獻，單日表現不一定會輸給主動式台股ETF。

00891經理人張圭慧表示，00891前十大成分股包括台積電、聯發科、日月光投控、健策、信驊、旺矽、聯電、創意、力旺、穎崴等，涵蓋晶圓代工、IC設計、封測與測試介面等關鍵環節。今日受聯發科、台積電等權值股的帶動，也讓這類半導體核心配置更能反映指數上攻。

至於00928前十大成分股包括台燿、聯亞、元太、旺矽、信驊、群聯、聖暉、力旺、宜鼎、穩懋等，雖然並未持有上市權值龍頭股，但因布局貼近光通訊、測試介面、儲存、廠務工程等上櫃熱門題材，可望在櫃買續強格局下，提供更高的成長彈性，因而同樣擠近今日台股ETF漲幅前十名。

面對指數屢創新高，張圭慧建議投資人可透過台股ETF分批布局、紀律加碼方式，避免單筆追高；尤其當市場由少數權值推動時，短線波動可能放大，但若AI算力投資、半導體升級與資料中心基建趨勢延續，中長期仍有機會維持偏多架構。