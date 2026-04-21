台股交易單位是否由「張」改「股」？ 金管會這麼說

外界矚目台股交易單位是否由「張」改「股」，對此證期局副局長黃仲豪今日回應，縮小股票單位對所有參與者影響都很大，主要有三大影響，包括券商的系統調整；證交所、集保的系統調整；投資人的習慣改變，因此他也強調，必須讓相關的參與者（指證交所、券商、集保等）充分表達意見。證期局會責成交易所及櫃買中心對外收集意見來討論，證期局會先由交易所對於各種資料及調查進行匯整和了解，並由交易所提出完整的可行性評估報告。

黃仲豪表示，目前並未決定是否要把交易單位由「張」改「股」，得看交易所提出的報告，包括搜集券商意見之後的整體評估，他也強調，已請交易所盡速搜集券商的意見；至於如果要推動制度變更最快何時能完成？黃仲豪回應，即使政策決定要作，也不可能一年內作好，因為系統調整之後，還要測試，不可能一年內完成。