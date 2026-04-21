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台股今年來大漲8,641點 這檔飆股今年來竟大漲452%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股21日收37,605.11點，創收盤歷史新高。 圖／聯合報系資料照片
台股21日收37,605.11點，創收盤歷史新高。 圖／聯合報系資料照片

台股21日收37,605.11點，創收盤歷史新高，4月來加權指數大漲5,882.12點，今年來則是飆漲8,641.51點，櫃買市場也同創收盤新高，今年來大漲114.33點；統計今年來個股漲幅發現，中探針（6217）今年來竟飆漲452.73%，高居漲幅冠軍，第二名的汎銓（6830）漲幅也高達403.45%。

台股21日以37,051.25點開高，權王台積電（2330）開高，一度拉升至2,075元，終場收在2,050元，上漲25元，聯發科（2454）開高後衝上漲停2,090元，上漲190元，股價超車台積電，台達電（2308）、智邦（2345）、健策（3653）、欣興（3037）、鴻海（2317）、日月光投控（3711）、緯穎（6669）、廣達（2382）、台光電（2383）等都是貢獻大盤指數漲點的要角。

集中市場盤中一度衝達37,781.83點，飆漲823.03點，創歷史新高，終場收37,605.11點，上漲646.31點，創收盤歷史新高；櫃買市場以384.43點開出，一度衝高至392.28點，創歷史新高，終場收390.57點，上漲7.07點，創收盤歷史新高，連續11個交易日上漲。

台股集中市場今年來大漲8,641.51點，櫃買市場則是上漲114.33點，雙雙創收盤歷史新高；統計今年來個股漲跌表現，兩檔個股飆漲達4倍，漲幅第一名為中探針，今年來大漲452.73%；汎銓緊追以403.45%的漲幅居第二名。

另外，漲幅超過300%的則有5檔，依序是聯亞（3081）、雍智科技（6683）、聯友金屬-創（7610）、嘉基（6715）、德宏（5475）；漲幅逾200%的有14檔，依序是青雲（5386）、穎崴（6515）、萬潤（6187）、穩懋（3105）、旺宏（2337）、柏承（6141）、睿生光電（6861）、南電（8046）、東典光電（6588）、欣興、波若威（3163）、環宇-KY（4991）、鼎元（2426）、誠美材（4960）。

中探針近年積極從傳統連接器轉向高毛利的半導體封測領域，去年已推出Socket測試座、MEMS微機電式探針及1200W高功率老化測試座（Burn-in Socket）等產品，法人預估今年半導體相關營收占比有機會突破30%，有效優化毛利結構。

在AI與先進封裝部分，中探針產品已切入先進封裝測試解決方案，並出貨給大型IC設計集團，法人看好隨著高毛利產品出貨放量，今年獲利具備顯著成長態勢；法人預期今年半導體測試針營收將從去年的20%成長至30%。

汎銓3月合併營收2.24億元，月增47.1%，年增22.88%，創歷史單月新高。累計第1季合併營收5.79億元，年增24.54%，刷新歷年同期新高記錄；今年3月自結稅前淨利2,264萬元，稅後純益1,802萬元，每股純益（EPS）0.35元。

汎銓受惠於海外營運據點委案收入貢獻逐步放大，帶動旗下材料分析（MA）、矽光子/AI晶片檢測分析業務引擎全面熱轉，推升3月及第1季合併營收表現。

智邦 台光電 台積電 台股 台達電 聯發科

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