多頭猛追！台股4月大漲5,882點 只差46點就超車去年全年漲點

台股21日盤中一度衝達37,781.83點，寫歷史新高，終場以37,605.11點收盤，上漲646.31點，創收盤歷史新高；統計4月來加權指數大漲5,882.12點，只差46.38點就超車去年一整年5,928.5點的漲點；今年來台股則已大漲8,641.51點。

台股21日以37,051.25點開高，權王台積電（2330）開高，一度拉升至2,075元，終場收在2,050元，上漲25元，影響大盤指數約203點；聯發科（2454）開高後衝上漲停2,090元，上漲190元，影響大盤指數約104點，股價超車台積電，貢獻大盤指數第三名為台達電（2308），收在2,015元，上漲115元，影響大盤指數約98點。

智邦（2345）收2,190元，上漲185元，影響大盤指數約35點；健策（3653）、欣興（3037）也分別貢獻大盤指數約17點、16點；鴻海（2317）收211元，影響大盤指數約15點；日月光投控（3711）、緯穎（6669）、廣達（2382）、台光電（2383）等也是貢獻大盤指數漲點的要角。

集中市場盤中一度衝達37,781.83點，飆漲823.03點，創歷史新高，終場收37,605.11點，上漲646.31點，創收盤歷史新高；櫃買市場以384.43點開出，一度衝高至392.28點，創歷史新高，終場收390.57點，上漲7.07點，創收盤歷史新高，連續11個交易日上漲。

台股集中市場今年來大漲8,641.51點，櫃買市場則是上漲114.33點，雙雙創收盤歷史新高，統計高價股漲幅，今年來股價翻倍的千金股高達20檔，漲幅最大的是聯亞（3081），漲幅高達378.79%；第二名雍智科技（6683）上漲351.26%；第三名穎崴（6515）上漲277.29%。

第四名至第十名依序是萬潤（6187）漲幅235.38%，波若威216.19%，印能科技（7734）199.37%，昇達科（3491）161.41%，致茂（2360）161.29%，力旺（3529）154.34%，竑騰（7751）148.71%；第11至20名依序為均華（6640）、台光電、竹陞科技（6739）、新代（7750）、旺矽（6223）、弘塑（3131）、信驊（5274）、高力（8996）、台達電、嘉澤（3533）；漲勢強勁的族群包括矽光子、探針卡、台積電設備概念股、低軌衛星、CCL和散熱。