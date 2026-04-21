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外資買超601億元史上第7大 減碼熱門主動式ETF

中央社／ 台北21日電

隨科技權值股、高價股頻寫新天價，台股持續發燙，今天集中市場指數終場上漲646.31點，收在37605.11點，續創歷史新高，成交值新台幣9815.25億元。根據台灣證券交易所統計，三大法人合計買超676.56億元。

觀察三大法人籌碼動向，外資及陸資（不含外資自營商）今天買超601.53億元，創史上第7大單日買超金額紀錄，連2買；投信今天也買超82.16億元，自營商則小幅減碼7.13億元。

個股方面，外資今天買超前3名分別為台玻3萬6618張、主動群益美國增長（00997A）2萬8535張，和緯創2萬7712張。

賣超榜方面，外資今天賣超前3名為主動統一台股增長（00981A）4萬3007張、友達3萬2101張，以及主動群益科技創新（00992A）2萬7651張。2檔熱門主動式ETF皆名列榜上。

群益投顧研究部副總裁曾炎裕分析，近期台股不斷創新高，但不是雨露均霑，資金往最有效率的地方跑，高度集中在AI相關的科技股。台積電法人說明會後，股價經2天小跌休息，今天又上漲，他看好台股指數仍有高點可期。

曾炎裕觀察，相較於前兩年高股息ETF、市值型ETF大行其道，今年輪到主動式ETF掀風潮，主動式ETF有專業經理人負責操盤，操作邏輯會跟著主流走，因此造成資金更加集中在AI相關的熱門股。

曾炎裕認為，主動式ETF的走勢是接下來台股另一觀察重點，由於主動式ETF資金仍持續湧入，支撐台股漲勢不歇。

台玻 台股指數 群益

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