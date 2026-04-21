盤中零股年底前有望提前至9點搓合 立委關心的另一件事3因素難實現

針對立法院財政委員會關注的零股交易公平性問題，證交所與金管會近日釋出關鍵進度。據了解，證交所已與證券商、資訊廠商等利害關係人達成初步共識，針對盤中零股較整股晚10分鐘開盤的現狀，有望在今年底前完成調整，屆時零股將與整股同步於上午9：00開始首筆撮合。

現行盤中零股交易制度雖已多次優化撮合間隔，但「晚10分鐘開盤」始終被視為對小資族的不公平限制。證券圈人士表示，隨著年輕族群參與股市人數大幅增長，確保零股投資人能與大盤同步反應資訊是政策首要目標。

目前證交所已與各券商及利害關係人完成初步溝通，若後續測試順利，預計有機會在今年底前，使盤中零股的申報與首筆撮合時間，正式與整股市場接軌，達成「9點整同步」。

然而，針對部分立委與市場聲音提倡將台股現行「一張（1,000股）制度」徹底廢除，改為「一股制度」的改革，相關單位目前態度保留。知情人士指出，將交易基本單位從「張」改為「股」，涉及的是整體證券業底層架構的翻修，目前尚無具體實施討論，主要原因有三：

一、核心系統負荷超載：現行證交所與券商的交易主機，是基於「張」為單位進行邏輯運算。若改為一股制，每一筆交易的封包量、撮合運算次數將呈現幾何級數增長。在極端行情或當沖盛行下，系統恐因無法負荷瞬間龐大流量，導致當機或報價延遲，嚴重衝擊市場穩定。

二、資訊廠商與報價源變革：整個市場的報價資訊流（Information Vendor）均以張為基準。全面改制意味著從券商下單軟體、API接頭到第三方看盤App全數需重新編寫邏輯，技術轉換成本與潛在的資訊風險極高。

三、交割與股務作業壓力：包括銀行交割、股東會通知、配息計算等後端作業，若全面細化至一股，後勤作業的行政成本將大幅飆升，對中小型券商與股務代理機構而言，是極其沉重的負擔。

證交所與金管會強調，目前的施政優先順序為「在現有架構下優化效率」。先推動盤中零股開盤時間同步，讓小資族在黃金交易時段不掉隊；至於是否朝向全面一股制的「大手術」發展，則須考量國內證券業系統韌性與硬體汰換周期，短期內仍維持「整股、零股併行」之制度。