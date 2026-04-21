房市、工程師熱錢都來了 今年千金股漲幅翻倍的高達20檔

台股熱鬧滾滾，加權指數再創歷史新高，21日大漲646.31點，收在37,781.83點，漲幅1.75%；櫃買更上演11連紅，收390.57點，上漲1.84%，並爆出3,351.4億元大量。這波高價股漲幅顯著，統計至4月20日，今年以來股價翻倍的千金股就高達20檔，而目前千金股為45檔，占比達4成。

統計今年來股價翻倍的千金股，依名次排行，漲幅第一名為聯亞（3081），上漲378.79%；第二名為雍智科技（6683），上漲351.26%，第三名為穎崴（6515），上漲277.29%。之後依序是萬潤（6187）漲幅235.38%，波若威216.19%，印能科技（7734）199.37%，昇達科（3491）161.41%，致茂（2360）161.29%，力旺（3529）154.34%，竑騰（7751）148.71%。

第11至20名有均華（6640）、台光電（2383）、竹陞科技（6739）、新代（7750）、旺矽（6223）、弘塑（3131）、信驊（5274）、高力（8996）、台達電（2308）、嘉澤（3533）。觀察名單發現，漲勢強勁的族群有矽光子、探針卡、台積電（2330）設備概念股、低軌衛星、CCL和散熱。

漲幅第一名的聯亞，今日一度突破3,000元大關，收2,935元，漲幅逾2%。美系外資上修AI伺服器機架出貨數量，並看好光通訊模組需求將持續被帶動，磷化銦及CW Laser出貨量將會持續提升。

由於高階AI伺服器將推動光通訊網路升級，美系外資同步將2026至2028年800G以上光模組潛在市場出貨量預估分別上調14%、29%和33%，預期對磷化銦（InP）磊晶片與CW雷射器的需求再度拉升。聯亞預計22日召開線上法說會。