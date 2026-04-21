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三大法人大買676億元力挺台股 5大千金領軍、雙指數噴新天價

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。記者余承翰／攝影
台股示意圖。記者余承翰／攝影

台股21日受惠權值一、二哥攜手反彈，加上股王信驊（5274）攻克15,000元大關領攻，集中市場指數與櫃買指數雙雙改寫盤中與收盤歷史新紀錄。其中，集中市場一度飆漲823.03點、觸及37,781.83點，終場漲646.31點、收37,605.11點，成交值9,815.25億元；櫃買指數盤中觸及392.28點，終場收漲7.07點、報390.57點，成交值3,351.38億元。

籌碼面上，三大法人於集中市場買超676.57億元。其中，外資及陸資（不含外資自營商）買超601.54億元，投信買超82.17億元；自營商賣超（合計）7.13億元，其中自營商（自行買賣）買超5.91億元、自營商（避險）賣超13.04億元。

整體來看，外資強力回補，顯示資金正加速回流台股並聚焦AI主軸，推動指數同步創高。不過在權值股與題材股短線漲幅快速擴大之際，市場情緒已明顯升溫，後續須觀察外資買盤能否延續，以及高檔籌碼是否出現鬆動，以研判多頭格局能否穩步延伸。

盤面上，今日貢獻盤面漲點前五大個股分別為，台積電（2330）、聯發科（2454）、台達電（2308）、智邦（2345）、健策（3653），合計貢獻達457餘點，其中台積電即貢獻203點、聯發科貢獻了近104點、台達電也貢獻近百點；再以股價觀察，5檔全為千金股，聯發科漲停收2,090元，台達電漲6.05%、收2,015元，智邦漲9.23%、收2,190元，健策漲6.97%、收5,370元，皆改寫新天價。

族群方面，聯發科集團受老大哥漲停創高激勵，成員九暘（8040）、達發（6526）、亞信（3169）、揚智（3041）也聯袂亮燈，鈺太（6679）亦大漲6.27%，僅晶心科（6533）跌1.91%。此外，IC設計族群同步點火，揚智、威盛（2388）、偉詮電（2436）、沛亨（6291）、安國（8054）等皆隨之亮燈。

此外，記憶體族群受三星（Samsung）停產與罷工雙題材點火，今日包括旺宏（2337）、品安（8088）、廣穎（4973）、青雲（5386）、威剛（3260）、十銓（4967）、宇瞻（8271）、宜鼎（5289）、凌航（3135）皆高掛漲停作收，南亞科（2408）、華邦電（2344）、晶豪科（3006）、群聯（8299）等也強彈逾6%。

聯發科 台達電 陸資

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