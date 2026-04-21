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臺灣璞玉指數定審生效 新增82檔、刪除53檔

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

臺灣指數公司「臺灣璞玉指數」使用市場成交資訊及財務指標，旨在發掘缺乏市場關注，卻如璞玉般具有長期投資價值與成長潛力之股票。臺灣指數公司「臺灣璞玉指數」定期審核結果21日生效，刪除53檔既有成分股、納入82檔新成分股，調整後成分股331檔，包含6檔創新板股票，產業廣布31個產業。

臺灣指數公司統計，「臺灣璞玉指數」成分股平均每股盈餘、股東權益報酬率及股利率等均優於中小型300指數，展現基本面與獲利品質穩健的特質；同時，相對於加權指數及中小型300指數，本益比與股價淨值比較低，顯現「臺灣璞玉指數」具有發掘股價相對低估的價值投資特質。

依據114年底公告的TIP台灣永續評鑑結果，近六成「臺灣璞玉指數」成分股被評在BBB等級（含）以上；相較全體上市公司，僅有約53%的股票被TIP台灣永續評鑑評等在BBB（含）以上，顯示「臺灣璞玉指數」成分股ESG表現亦屬優質。

「臺灣璞玉指數」關注基本面，產業具分散性，在近十年的歷史回測表現中，「臺灣璞玉指數」在多次市場劇烈震盪環境，展現出相對於大盤更加強韌的抗跌能力，可利於長期的投資。從今年2月底爆發的美國與伊朗衝突，統計至3月底，加權指數下跌了10.25%，中小型300指數下跌了8.23%，而「臺灣璞玉指數」僅下跌了5.53%，幅度約為加權指數的54%，驗證「臺灣璞玉指數」相對穩定抗跌的特色。

「臺灣璞玉指數」設計理念，若能延伸開發金融商品，導引資金普及質優上市公司，不僅有助支持產業的均衡發展，更可提供投資人更多不同策略、面向的投資商品，豐富被動式投資的選項。

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