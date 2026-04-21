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台股站上三萬七掀開戶潮 這兩年齡族群最熱血

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

全台開戶正熱！台股4月突破37,000點大關、創歷史新高，統計第1季新開戶人數達33萬，同步創有統計資料以來新高。熱度讓2026年首季開戶數逼近2025全年六成。其中，61歲以上與19歲以下族群最明顯，新增人數較去年底分別成長5.9％與3.4％，在各年齡層中排名前2。銀髮族與19歲以下青少年湧進台股市場，反映投資參與年齡層擴大。

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