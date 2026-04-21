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台股收漲646點邁向38K 聯發科躍多頭指標站上2千元

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台股收漲646點邁向38K 聯發科躍多頭指標站上2千元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。記者余承翰／攝影
台股示意圖。記者余承翰／攝影

台股21日收盤上漲646.31點，終場以37,605.11點作收，成交量9,815.23億元；台積電（2330）收盤價2,050元，上漲25元，漲幅1.23%。

台股今日盤中最高衝到37,781.83再創新高，聯發科（2454）挾Google TPU題材強勢漲停，高價股繼續成為法人使力焦點；實戶主力則鎖定低價或低基期個股作價，多頭以輪動方式繼續推升指數朝38,000點邁進。

今日成交金額大且走高為：聯發科、穩懋（3105）、南亞科（2408）、景碩（3189）、旺宏（2337）、台達電（2308）、世芯-KY（3661）、華邦電（2344）及群聯（8299）；成交金額大且疲軟者則為：聯電（2303）、南電（8046）、金居（8358）、旺矽（6223）、聯鈞（3450）、漢唐（2404）、亞翔（6139）、大立光（3008）及精材（3374）。

群益投顧表示，美科技巨頭財報周正式起跑，本周有特斯拉、德儀、IBM與英特爾等，下周更進入密集高峰期，美科技股財報檢驗陸續到來。短均多頭排列雖呈挹注，但美股連漲後面臨技術面短線過熱牽制短線估呈高檔震盪整理，短中期關鍵事件陸續登場，處評價高檔的股市，上檔估將漸趨承壓。

旺矽 美股 IBM

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