台股收漲646點邁向38K 聯發科躍多頭指標站上2千元

金管會主委彭金隆3月18號立法院備詢時，曾經允諾立委會在一個月之內提出台股的交易是否從以「張」改為「股」評估報告，據了解，金管會已經完成初步的報告，接下來也會向券商進行意見調查，但全體券商幾乎一致反對，最主要理由包括會因為交易筆數的大增而造成系統異常，而且交易所的FIX 線路也將嚴重不足，這些都會造成交易延遲甚至系統當機風險。券商的集體反對，可能會使立委這項提案「觸礁」。

2026-04-21 11:09