IC 設計春燕來了 分析師：「這幾檔絕不可能寂寞」

台股持續飆歷史新高，21日一度衝達37,757.68點，朝38,000點挺進，聯發科（2454）亮燈漲停，衝上天價2,090元，領軍IC設計成為盤面上的亮點；證券分析師認為， 費城半導體指數連續創新高，股王信驊（5274）、權王台積電（2330）也屢創新高，前景最好、最上游的IC設計「絕不可能寂寞」。

觀察IC設計7千金今年以來至4月20日的股價表現，股王信驊大漲7,165元，漲幅98.69%；力旺（3529）上漲2,655元，漲幅153.47%；世芯-KY（3661）上漲115元，漲幅3.28%；創意（3443）上漲1,455元，漲幅68.47%；聯發科上漲470元，漲幅32.87%；群聯（8299）上漲185元，漲幅12.76%；祥碩（5269）上漲50元，漲幅4.13%。

台股21日集中市場、櫃買市場再創新高，集中市場加權指數以37,051.25點開高走高，一度拉升至37,757.68點，再寫歷史新高；櫃買市場以384.43點開出，一度衝高至392.28點，創歷史新高，連續11個交易日上漲。

股王信驊21日早盤以14,855元開出後一度拉升至15,680元，再刷新紀錄，寫歷史新高，盤中漲幅近5%；世芯-KY以3,745元開高，一度拉升至3,965元，盤中漲幅8%；創意以3,605元開出後一度拉升至3,830元，盤中漲幅逾1%；聯發科早盤以1,930元開出後衝上漲停2,090元鎖死，寫歷史新高，股價超車台積電。

證券分析師張陳浩表示， 費城半導體指數已連漲14天，且連續9個交易日創新高，在費半領軍連續創高下，台股也是持續往上衝高，個股表現上，股王信驊、權王台積電、日月光投控（3711）等半導體股也都還在創高，前景最好，最上游的IC設計股絕不可能寂寞。

張陳浩認為，聯發科市值被台達電（2308）超車，落居第三名，位階相對低的情況下，有機會重返市值二哥，這一波的漲勢才剛啟動，在IC設計股部分， 張陳浩看好祥碩及聯發科，IP股則可留意世芯-KY、創意、M31（6643）等股。