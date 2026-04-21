台股開高走高刷新高 法人：尾盤下殺是假象 資金輪動才是真主軸

美股四大指數20日跌多漲少，僅費半指數小漲0.4%，但並未影響到台股21日開高走高，盤中最高上漲798點至37,757點，再刷新盤中歷史新高。台積電（2330）盤中最高上漲50元至2,075元。

永豐期貨指出，昨日台股走勢呈現典型的「開高強勢、尾盤壓回」格局，盤中多頭氣勢明顯，但尾盤賣壓湧現導致指數收斂漲幅，表面上看似轉弱，實際上結構並未惡化，反而更符合健康輪動的節奏，特別是櫃買指數維持強勢甚至逆勢撐盤，顯示資金並未撤出市場，而是從大型權值股轉向中小型股尋求更高報酬，這種現象通常出現在多頭行情中段而非末升段，代表市場風險偏好仍高，資金動能仍在延續。

至於中東局勢，市場近期確實對相關消息高度敏感，但從更高層次來看，目前各方釋放的訊號偏向策略性放話，目的是在談判桌上爭取更有利籌碼，而非真正升高衝突，這也反映在國際股市並未出現恐慌性下跌，美股仍維持高檔震盪，油價雖有波動但未出現失控式飆升，顯示市場資金對地緣政治風險的定價已逐漸鈍化，換句話說，這類消息短期可能影響情緒，但難以改變中期趨勢，因此過度解讀反而容易錯失輪動機會。昨日尾盤下殺更像是短線技術性調節與部位轉換，而非趨勢反轉訊號，尤其櫃買指數強勢已提供關鍵驗證，只要中小型股續強、資金持續輪動，指數即使震盪仍屬良性整理，後續反而有利於多頭延續。