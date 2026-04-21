整股改零股交易恐觸礁 券商齊聲反對理由曝光

金管會主委彭金隆3月18號立法院備詢時，曾經允諾立委會在一個月之內提出台股的交易是否從以「張」改為「股」評估報告，據了解，金管會已經完成初步的報告，接下來也會向券商進行意見調查，但全體券商幾乎一致反對，最主要理由包括會因為交易筆數的大增而造成系統異常，而且交易所的FIX 線路也將嚴重不足，這些都會造成交易延遲甚至系統當機風險。券商的集體反對，可能會使立委這項提案「觸礁」。

多家券商異口同聲指出，金管會早在二年前，2024年4月，就已透過證交所向券商及券商公會進行意見調查，當時券商全面反對，而今券商現在因為股市成交量動輒破兆，已深受資訊系統容量擴充之苦，因此更加反對制度改變，因為沒有正面效益，只會讓券商現在苦於系統容量不足的窘境雪上加霜。一家券商高層還指出，屆時證交所的系統容量也塞不下去：「估計擴充3倍都不夠！」

券商的反對原因，主要可匯總為六大面向，包括：1、錯帳交易筆數爆增；2、投入鉅額成本全面大改資訊系統；3、無助於整體成交量增加，成交量只是分散成更多筆數；4、外資的台股交易量甚至受到負面影響；5、權證等其他衍生性商品的報價或造市大亂；6、現在已有零股交易，投資人不乏有「股」為交易單位的選項。

多家券商一致指出，近期日均量屢破兆元，部份券商已發生系統延遲狀況，若改為以「1股」為交易單位，交易所與券商系統皆無法負荷，而且若要大幅擴大系統規模，交易所與券商皆難承擔相關建置費用。不只交易系統，包括券商風控、結算交割、交易制度與配置亦須全面更動，是非常鉅額的成本，其中，較缺乏財力的小券商比起大券商，整個資訊系統更動的財務壓力更大。

更可怕的則是隨著筆數增加，錯帳的風險也會大增。一家券商高層進而指出，投入的成本跟效益不會成比例，因為從整張改成一股為交易單位，並不會因此提高多少成交量。券商也指出，光是在新制度上路的過渡期間，券商就已經非常吃不消了，包括需同時維運現有系統並開發因應新制的版本， 導致資訊開發量能不足。

至於為何錯帳機率大增？券商主管分析，問題出在好幾個面向，一來券商內部的作業複雜度也大幅提高，另一方面交易筆數大幅增加，將同步提升包括人工下單、客服、後台例如當沖改類的作業量與複雜度，不光是推升作業成本，亦會提高錯帳機率。

包括券商營業員也私下指出，改以「1 股」交易不僅大幅增加交易筆數，亦將同步增加改帳作業量與人力需求。倘若再開放「股」可以融資券，情況更複雜，券商高層對此指出，如果接下來同步開放「1股」即可進行信用交易，更將大幅提升授信業務的作業複雜度，因為現行制度下僅仟股可承做券差及出借，若改為零股即可從事券差交易，將拉長「詢券」時間，進而影響後續結帳作業。

一家券商高層指出，台股是因為最近這一年受到AI產業帶動的激勵使得所謂的「千金股」一下暴增40多檔，甚至還有「萬金股」，然而也有很多的個股在百元以下，甚至不到50元，從整張改成一股為交易單位並沒有全面性的必要，況且即使是高價股，從客戶面來看，零股交易與定期定額已可滿足小額交易需求，變更交易規則反易產生誤解與客訴。

另一家券商高層也指出，例如客戶長年來已習慣以「1000 股」為交易單位，更改制度初期除需投入大量教育訓練外，亦可能因認知不正確等原因產生誤解、下錯單，反而會產生更多的客訴跟爭議。

還有另一個層面，外界比較少注意到，但是卻非常重要的，那就是對外資的影響。一家券商主管對此分析，外資客戶現行交易策略常參考千股與零股交易的價差，若取消千股交易也將影響客戶交易策略，進而影響外資客戶的台股交易量。

不光是如此，整張改成一股為交易單位的做法，因此使得交易筆數流量大增時，另一個危機就是使造市報價系統產生延遲或癱瘓，又若市場上仍存在部分不支援零股交易的衍生性商品，亦將造成投資人混淆，對此券商高層示警，尤其若因此使權證標的行情數暴增，將衍生無法計數的權證撤佈單需求，即便券商投入大量資源成本進行軟硬體升級，仍可能因瞬間大量導致系統無法負荷，進而損害投資人權益。