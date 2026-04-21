權王台積電重返5日線、股王信驊突破15K！台股再創新高闖關37,700

「說出來大概沒人信，但那兩年，日子是這樣過的」30歲前賺過3800萬，32歲被迫賣房破產，這不是劇本，是一個台股當沖客的真實人生。 一、疫情那一年 泡麵還沒軟 錢先進來了 2020年疫情爆發，台股先崩後噴。當時他住在台中不到十坪的套房裡，電腦螢幕左邊是看盤軟體，右邊是泡麵碗。 早上九點開盤，手指敲下買進鍵，半小時後帳面跳上來十幾萬，泡麵還沒軟，錢先進來了，連家人都打電話來問：「是不是跑去簽賭？」天賦異稟的幻覺，就是從那時候開始的。 二、辭掉工作 全職操盤 工作辭掉那天，沒有歡送會，也沒有跟任何人說，門禁卡留在桌上，走出公司大樓，回家打開電腦，從那天起，每天九點到一點半全職操盤，最高紀錄一天賺過180萬，2021年，帳戶數字來到3800萬，那年30歲，截圖設成手機桌布。

2026-04-21 10:03