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權王台積電重返5日線、股王信驊突破15K！台股再創新高闖關37,700

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

美股昨夜受美伊緊張升溫干擾市場情緒，四大指數多數回檔，但費半指數仍逆勢收紅，連14漲並續創歷史新高；台積電（2330）ADR跌1.15%、聯電（2303）ADR則強漲8.4%；台指期夜盤續揚381點。

台股21日多頭動能延續，5月台指期開盤大漲467點、報37,707點；隨後大盤開高92.45點、報37,051.25點，並在台積電收復5日線、領軍五大權值股連袂走強，加上股王信驊（5274）突破15,000元關卡、股后穎崴（6515）挺進10,900元天價助陣之下，大盤漲點一度達770點以上，衝過37,700關卡、再創歷史新高。

盤面上，五大權值股聯袂開高。台積電開高25元、報2,050元，並續漲至2,075元，收復5日線；台達電（2308）開1,950元、鴻海（2317）開210元、聯發科（2454）開1,930元、日月光投控（3711）開467元。

類股方面，玻陶、電子零組件、通信網路、半導體、電腦設備等漲幅居前，百貨、鋼鐵、電器電纜等相對疲弱。

個股表現上，主動統一台股增長（00981A）、主動群益科技創新（00992A）、聯電、金寶（2312）、華邦電（2344）交投相對火熱。

回顧台股20日表現，集中市場指數上漲154.46點、收36,958.8點，漲幅0.42%，盤中最高觸及37,344.5點再創歷史新高，收盤亦改寫歷史次高，成交值略降至9,199.77億元。三大法人續賣超25.27億元，其中外資買超43.46億元、投信賣超20.31億元、自營商賣超48.42億元。

法人指出，台股周一穩守均線，技術面多方動能強勁。惟位階已高，投資人應順勢操作並嚴控資金配置。未來觀察成交量能否站穩9,000億大關及外資動向；針對融資高之中小型股，須留心法人換手風險。

華邦電 台達電 聯發科

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