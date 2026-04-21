關注重量級科技股財報 法人：觀察台股是否站穩37000

週一台股盤中續創新高，尾盤台積電遇賣單調節，收36958.80點，失守37000點大關。法人觀察，美伊談判充滿變數，但利空似乎逐漸鈍化，接下來投資人關注焦點將回到重量級科技股財報，短期觀察台股是否守穩37000點。

中東地區近日局勢動盪，使投資人質疑美國與伊朗在暫時停火到期之前舉行和談的前景，20日華爾街股市主要指數大多收低，但跌幅不大。道瓊工業指數小挫4.87點或0.01%，收49442.56點，標普500指數跌16.92點或0.24%，收7109.14點。

那斯達克指數下滑64.09點或0.26%，收24404.39點，費城半導體指數上漲43.33點或0.45%，收9599.21點。

個股方面，輝達（NVIDIA）上漲0.38美元或0.19%，收在202.06美元，DRAM廠美光下跌6.65美元或1.46%，收448.42美元；台積電ADR也下跌4.26美元或1.15%，收366.24美元。

玉山投信基金經理人楊立楷分析，雖然國際地緣政治風險持續為市場帶來變數，但晶圓龍頭大廠上週法說會，再度給予市場對於AI趨勢的強力信心，也挹注先進製程相關供應鏈營收動能，即使短線遇到獲利了結賣壓，中長線成長趨勢不變。

楊立楷認為，本週美股將進入科技大廠的超級財報週，包括德州儀器、特斯拉、Google、英特爾等都將公布財報數據，月底有Meta、微軟、高通、蘋果，這些科技巨頭若能繳出優於預期的財報與展望，將持續挹注台廠相關AI供應鏈多頭信心。