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台股穩匯市 進入「美元股利」新時代

聯合報／ 記者朱漢崙藍鈞達、編譯葉亭均／綜合報導
台股20日開盤續漲，早盤一度大漲540.16點，加權指數為37344.5點，再創歷史新高。記者余承翰／攝影
台股20日開盤續漲，早盤一度大漲540.16點，加權指數為37344.5點，再創歷史新高。記者余承翰／攝影

彭博資訊昨報導，金管會正考慮允許上市公司用美元發放股利，以減少新台幣匯率的短期波動。據了解，金管會最快今天可望正式發函，未來上市櫃公司的外資股東可領取美元股利，這也被視為上市櫃公司發放股利的一大突破，不過，本國股東的股利仍以新台幣發放，新制最快下半年上路。

國內上市櫃公司僅可用新台幣發放股利，因此以美元為主要收付款項的企業，在配發股利時必須將美元兌換成為新台幣，而其外資投資人想要將股利匯出時，又必須將新台幣兌換成為美元。一來一往造成企業匯兌成本，而且在股利配發旺季時，也時常引發匯市的短期波動。

彭博報導指出，台灣上市櫃公司已公布的去年度所屬現金股利共達新台幣二點二兆元，其中又以台積電配發的現金股利最多。金管會統計，外資去年持有台股占總市值比率約百分之四十五。

據了解，金管會事前已徵詢央行意見，央行表達支持，主因在於可降低匯市短期大額資金進出所帶來的波動。匯銀主管指出，在新制下，外資可選擇直接領取美元股利，減少不必要的換匯循環，有助平抑匯率，同時提升資金調度效率。

金管會開放外資股東領取美元股利，據指出，一開始是因為台積電發放現金股利給外資股東的大量資金匯出需求，台積電曾經向主管機關詢問是否可直接發放美元股利給外資股東，金管會研商多時後，最後拍板由金管會出具函令是解決問題最好的方式，而且新制適用其他上櫃市公司外資股東，至於本國股東的股利仍以新台幣發放。

統計至今年四月十七日止，台積電的外資持股比率約為百分之七十點九三，目前持有約一八三九萬張台積電股票。

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