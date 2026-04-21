券商反對…台股改每股交易 提案觸礁

針對台股交易方式是否從每張（一千股）改為以每股為單位，據了解，金管會已經完成初步評估報告，金管會認為，修改制度要完成的準備工作，包括修改系統、加強宣導等，至少得花兩年或更久的時間，後續在完成券商的意見調查後，預計最快本月底提出報告。

成本高 也壓縮外資交易量

金管會主委彭金隆上月在立院財委會備詢時，允諾會在一個月之內提出台股的修改交易制度的評估報告。對於更改交易制度，全體券商幾乎一致反對，最主要的理由包括因交易筆數大增恐造成系統異常，而且證交所的線路也將嚴重不足，都會造成交易延遲甚至系統當機的風險，由於券商集體反對，可能會使這項提案觸礁。

券商反對原因主要可彙整為六大面向，包括錯帳交易筆數暴增；大改資訊系統須投入鉅額成本；無助成交量增加；外資的交易量恐受影響；權證等其他衍生性商品的報價或造市大亂；目前已有零股交易，投資人不乏有「股」為交易單位的選項。

證交所高層指出，前幾年已經調整過前台的交易架構，交易單位從「張」改成「股」，因此一旦要變更制度，前台不是問題，重點在於中後台系統和券商之間等連結，因為交易系統變更工程浩大，若要改為整股交易，不會一次到位。

證交所高層提出兩種優化方案，包括撮合時間縮短，或採取「逐筆交易」以解決零股價差的問題。高層表示，國際趨勢和社會成本都必須兼顧，不僅券商、保管銀行的成本，還得考慮投資人的習慣。此外，有鑑於股市成交量大增，證交所仍在評估是否延長股市交易時間，以及把交割時間改為T+1。

多家券商指出，近期台股日均量屢破兆元，部分券商已發生系統延遲狀況，若改以一股為交易單位，證交所與券商系統皆無法負荷，且若要大幅擴大系統規模，證交所與券商皆難承擔相關建置費用，不只交易系統，包括券商風控、結算交割、交易制度與配置也須全面更動，是非常鉅額的成本，其中，較缺乏財力的小券商更改資訊系統的財務壓力更大。

更複雜 錯帳風險恐將大增

更讓券商擔心的是錯帳風險大增。券商主管分析，一來券商內部的作業複雜度大幅提高，另一方面交易筆數大幅增加，將同步提升包括人工下單、客服、後台例如當沖改類的作業量與複雜度，不光是推升作業成本，也會提高錯帳機率。

券商營業員也說，改以每股交易不僅大幅增加交易筆數，也將同步增加改帳作業量與人力需求。若再開放每股融資券，情況更複雜。券商高層指出，若開放一股即可信用交易，將大幅提升授信業務的作業複雜度，因為現行制度下僅千股可承做券差及出借，若改零股即可從事券差交易，拉長「詢券」時間，影響後續結帳作業。

若變更 至少需等兩年以上

也有券商高層提出香港與日本的作法，強調以「股」為單位的作法有其盲點，必須有配套措施。舉例來說，香港股市雖實施「一股制」，但訂有「最低一手（指一次交易）須交易五十股」的配套限制；日本過去曾推行「一股制」，但其後又推出「最低須交易一百股」的配套。

另一家券商高層說，投資人習慣以一千股為交易單位，可能因認知不正確等原因產生誤解、下錯單，反而衍生更多客訴和爭議。

金管會證期局官員坦言，這涉及券商下單和交易系統的變革，茲事體大，即使要改成整股交易，系統的變更至少得花兩年或更久的時間，而且不只系統改變，也得充分對民眾宣導，免得屆時交易出錯。