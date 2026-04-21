快訊

MLB／李灝宇敲雙安！生涯首長打是直擊「綠色怪物」二壘打

聽新聞
0:00 / 0:00

券商反對…台股改每股交易 提案觸礁

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
金管會評估台股變更交易方式，從現行的每張改為以每股為單位，由於券商大多表示反對，變更案恐面臨觸礁。記者余承翰／攝影
金管會評估台股變更交易方式，從現行的每張改為以每股為單位，由於券商大多表示反對，變更案恐面臨觸礁。記者余承翰／攝影

針對台股交易方式是否從每張（一千股）改為以每股為單位，據了解，金管會已經完成初步評估報告，金管會認為，修改制度要完成的準備工作，包括修改系統、加強宣導等，至少得花兩年或更久的時間，後續在完成券商的意見調查後，預計最快本月底提出報告。

成本高 也壓縮外資交易量

金管會主委彭金隆上月在立院財委會備詢時，允諾會在一個月之內提出台股的修改交易制度的評估報告。對於更改交易制度，全體券商幾乎一致反對，最主要的理由包括因交易筆數大增恐造成系統異常，而且證交所的線路也將嚴重不足，都會造成交易延遲甚至系統當機的風險，由於券商集體反對，可能會使這項提案觸礁。

券商反對原因主要可彙整為六大面向，包括錯帳交易筆數暴增；大改資訊系統須投入鉅額成本；無助成交量增加；外資的交易量恐受影響；權證等其他衍生性商品的報價或造市大亂；目前已有零股交易，投資人不乏有「股」為交易單位的選項。

證交所高層指出，前幾年已經調整過前台的交易架構，交易單位從「張」改成「股」，因此一旦要變更制度，前台不是問題，重點在於中後台系統和券商之間等連結，因為交易系統變更工程浩大，若要改為整股交易，不會一次到位。

證交所高層提出兩種優化方案，包括撮合時間縮短，或採取「逐筆交易」以解決零股價差的問題。高層表示，國際趨勢和社會成本都必須兼顧，不僅券商、保管銀行的成本，還得考慮投資人的習慣。此外，有鑑於股市成交量大增，證交所仍在評估是否延長股市交易時間，以及把交割時間改為T+1。

多家券商指出，近期台股日均量屢破兆元，部分券商已發生系統延遲狀況，若改以一股為交易單位，證交所與券商系統皆無法負荷，且若要大幅擴大系統規模，證交所與券商皆難承擔相關建置費用，不只交易系統，包括券商風控、結算交割、交易制度與配置也須全面更動，是非常鉅額的成本，其中，較缺乏財力的小券商更改資訊系統的財務壓力更大。

更複雜 錯帳風險恐將大增

更讓券商擔心的是錯帳風險大增。券商主管分析，一來券商內部的作業複雜度大幅提高，另一方面交易筆數大幅增加，將同步提升包括人工下單、客服、後台例如當沖改類的作業量與複雜度，不光是推升作業成本，也會提高錯帳機率。

券商營業員也說，改以每股交易不僅大幅增加交易筆數，也將同步增加改帳作業量與人力需求。若再開放每股融資券，情況更複雜。券商高層指出，若開放一股即可信用交易，將大幅提升授信業務的作業複雜度，因為現行制度下僅千股可承做券差及出借，若改零股即可從事券差交易，拉長「詢券」時間，影響後續結帳作業。

若變更 至少需等兩年以上

也有券商高層提出香港與日本的作法，強調以「股」為單位的作法有其盲點，必須有配套措施。舉例來說，香港股市雖實施「一股制」，但訂有「最低一手（指一次交易）須交易五十股」的配套限制；日本過去曾推行「一股制」，但其後又推出「最低須交易一百股」的配套。

另一家券商高層說，投資人習慣以一千股為交易單位，可能因認知不正確等原因產生誤解、下錯單，反而衍生更多客訴和爭議。

金管會證期局官員坦言，這涉及券商下單和交易系統的變革，茲事體大，即使要改成整股交易，系統的變更至少得花兩年或更久的時間，而且不只系統改變，也得充分對民眾宣導，免得屆時交易出錯。

證交所 金管會 彭金隆

延伸閱讀

台新證券交割出包⋯用戶憂重複扣款！網勸換券商

台新證券爆大包！買進股票自動回溯全消失…網炸鍋：美國早被告死

台新證券離譜當機連環爆！網狂酸：一直幫找bug有薪水嗎？

觀察站／借錢買股 難辨投資或投機

相關新聞

券商反對…台股改每股交易 提案觸礁

針對台股交易方式是否從每張（一千股）改為以每股為單位，據了解，金管會已經完成初步評估報告，金管會認為，修改制度要完成的準備工作，包括修改系統、加強宣導等，至少得花兩年或更久的時間，後續在完成券商的意見調查後，預計最快本月底提出報告。

台股穩匯市 進入「美元股利」新時代

彭博資訊昨報導，金管會正考慮允許上市公司用美元發放股利，以減少新台幣匯率的短期波動。據了解，金管會最快今天可望正式發函，未來上市櫃公司的外資股東可領取美元股利，這也被視為上市櫃公司發放股利的一大突破，不過，本國股東的股利仍以新台幣發放，新制最快下半年上路。

外資轉買43億元 續砍台積電3032張連3賣

台股今天盤中攻上37344.50點續寫歷史新高，但台積電尾盤賣單出籠翻黑，指數終場上漲154.46點，收在36958.8...

台新證券公布最終錯帳20.11億元 反向沖銷損失4,300萬元

台新證券20日傍晚表示，針對4月14日委託回報及成交回報系統異常事件，經統計整體申報錯帳筆數約9,321筆，申報錯帳金額約20.11億元，均已依規定辦理反向沖銷。

AI代理成長性竟然這麼高 激勵這檔個股股價創下歷史新高

近來AI代理（Agentic AI）迅速火紅，成為市場關注亮點，激勵相關個股強揚表態。如20日台股盤面上，緯穎（6669）大漲4.6%、嘉澤（3533）更是勁揚5.4%，不但漲幅均遠勝於大盤，更紛紛攀上波段反彈高峰。

台新證券半個月內3次出包 投資人再次氣炸恐影響券商信任度

台新證券表示，20日中午約11時50分，「PhoneEZ行動下單App」出現異常，其他下單App如Woojii、行動達人等則是正常運作。對於「PhoneEZ行動下單App」出現異常，台新證券於第一時間即啟動因應排除，並建議客戶可改用Woojii或行動達人App，以確保交易進行。台新證券對於系統又出現異常造成客戶不便深表歉意，並將系統穩定度的強化列為首要工作，以維護客戶權益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。