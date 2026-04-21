台股攻高…股王、股后帶頭衝 櫃買寫指數、成交值等四個新高

台股昨（20）日在股王信驊（5274）、股后穎崴（6515）攜手攻高帶動下，加權指數盤中攻上歷史新高37,344點，終場收36,958點，為歷史次高；櫃買市場更威，盤中、收盤指數、成交值、總市值同寫四個新高。

儘管美伊戰事持續紛擾，但市場普遍預期「最糟情況已過」，推升台股昨日開高走高。惟台積（2330）尾盤遭外資等資金調節，最後一盤出現5,265張賣單，股價由紅翻黑，終場跌5元收2,025元，壓低大盤漲點高達170點，加權指數終場漲154點收36,958點，成交值略降至9,609億元。

法人分析，考量權值股漲幅不如中小型活潑，評估投資機會成本下，資金昨日大量轉向上櫃、興櫃。櫃買指數昨日一路向上衝，創下四個新高紀錄，盤中最高上漲12.83點至385.17點，終場上漲11.16點收383.5點，上櫃總市值增至10.37兆元，成交值達3,169億元。

另外，350家興櫃公司當中，29家漲幅超過二成，更有七家漲到熔斷。統計上市櫃合計總市值達130.93兆元，為歷史次高，僅次於16日的131.01兆元。

昨日盤面資金集中中小型、高價股、低位階的落後補漲股。股王信驊、股后穎崴兩檔萬元股氣勢萬千，雙雙勁揚逾4%，信驊漲4.4%收14,425元創次高，穎崴上漲4.7%收10,795元創史高，連帶催動高價股表現，盤面千金股雖維持45檔。

昨日收盤創高的千金股還有亞德客-KY（1590）、健策（3653）、台光電（2383）、波若威（3163）、台達電（2308）、貿聯-KY（3665）、光聖（6442）、聯亞（3081）、新代、力旺（3529）、創意（3443）、雍智科技（6683）、嘉澤（3533）、萬潤（6187）、金像電（2368）、奇鋐（3017）。

三大法人共計賣超台股25.2億元、連二賣。其中，外資買超43.4億元、由賣轉買；投信賣超20.3億元、連五賣；自營商賣超48.4億元、連二賣。八大公股券商賣超10.06億元，由買轉賣。

綜合兆豐投顧董事長李秀利、群益投顧董事長蔡明彥、台新投顧總經理黃文清看法，預料本周台股呈現高檔橫盤整理或震盪盤堅的機會較高，區間可望落在35,500點至38,000點間。

隨美國《戰爭權力法》給總統發動戰爭60天大限將至，法人建議，除持續密切關注戰事變化，接下來的美股財報、台廠法說會釋出的基本面訊息更重要，可留意有長期趨勢加持、基本面數據佳、技術面有整理過、籌碼面有法人買超的AI股。