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IFRS S2工作坊將登場

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

因為IFRS第二階段接軌，臺灣證券交易所與櫃買中心、臺灣期貨交易所及臺灣集中保管結算所近期共同舉辦「IFRS S2實作工作坊」，將於台北新竹及高雄辦理四場次實作課程，首場活動將於5月6日正式登場。

因應全球永續揭露趨勢，金管會發布之「我國接軌IFRS永續揭露準則藍圖」將上市上櫃公司依資本額規模分三階段適用IFRS永續揭露準則，為協助自明年適用的第二階段公司（資本額達50億元以上未達100億元）能順利接軌IFRS永續揭露準則，證券周邊單位舉辦工作坊活動。

證交所表示，IFRS S2實作工作坊規劃在台北、新竹及高雄辦理四場次實作課程，歡迎第二階段及有意願提前準備之上市櫃公司把握機會踴躍報名。

此次工作坊授課對象鎖定上市櫃公司IFRS永續專案小組成員，課程設計兼具理論與實務，包括介紹如何由IFRS S2實務指引連結至揭露範例，並就現行永續資訊與IFRS S2的差異分析、公司因應氣候風險與機會之策略及財務影響、氣候韌性的情境分析等，邀請四大會計師事務所專業講師進行實務編製流程的講解與實作演練，透過手把手實作教學，協助企業在現有永續報告書所揭露TCFD及溫室氣體盤查等資訊之基礎上，完成IFRS S2揭露。

此次宣導會即日起開放網路報名，企業報名可至證券暨期貨市場發展基金會網頁。另外，目前已對外發布「IFRS S2實務指引」、十個行業的IFRS S2揭露範例、一個簡易版揭露範例等，並放置於「接軌IFRS永續揭露準則專區」，提供企業完整參考資源。

證交所表示，接軌IFRS永續揭露並非從零開始，而是整合既有永續資訊，呈現企業在因應風險與機會下的策略與成果。面對永續揭露新時代，公司可善用既有資源與跨部門協作，並依循比例原則規劃揭露內容，避免過度投入成本，證交所將持續舉辦相關宣導課程及提供接軌專區資源，協助上市櫃公司與國際接軌，邁向永續之路。

台北 金管會 新竹

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