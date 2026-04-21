快訊

剴剴案社工為何被判有罪？律師指關鍵是保證人地位 但對法官1見解意外

偏「強聖嬰」機率增 颱風有發展為「高強度系統」潛勢

聽新聞
0:00 / 0:00

反詐密碼戰 解任務抽獎

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所推出「5D反詐行動」第三波「凍ㄟ！先Check一下！」宣傳，並同步推出全新改版的「證券反詐騙聯防行Don't專區」，相關宣傳已於電視、公車、計程車、平面及數位媒體平台曝光，提醒社會大眾遇到新的訊息「凍ㄟ！先Check一下！」。

為將「凍ㄟ！先Check一下！」轉換為民眾實際查證動作，證交所推出「反詐終極密碼挑戰活動」，於臉書、LINE、新聞網站及證券商網站、APP等平台釋出十組反詐密碼，即日起至5月15日邀請全民參與，完成任務即可參加抽獎。證交所表示，活動目的是希望能將「凍ㄟ！先Check一下！」由口號變成一個行為反射，讓民眾清楚的意識到，遇到陌生訊息，最該做的就是停下來，好好查證。

為深化民眾執行查證的動作，每個證交所的反詐宣傳Banner，都帶有一組密碼，引導民眾進入網站填入看到的密碼數字。活動設計之十組反詐密碼即代表著十次抽獎機會，每輸入一組正確的反詐密碼，即可獲得一次抽獎機會。證交所也攜手證券商共同反詐，活動設計有「證券商加碼獎」，凡民眾透過證券商推廣的連結路徑登入網站輸入反詐密碼，可同時享有「證券商加碼獎」與原有精選好禮的抽獎機會，此次活動合計提供逾400個獎項。

證交所 證券商

延伸閱讀

假冒戶政詐騙套取個資　花蓮市戶政所籲提高警覺

吉豚屋×明日方舟限定聯名！徽章、立牌帶回家 還能挑戰實體任務

酒店Wi-Fi密碼全英文！大陸住客批一串字複雜 網友教1妙招

福容台北一館8月起封館 多項回饋登場

相關新聞

券商反對…台股改每股交易 提案觸礁

針對台股交易方式是否從每張（一千股）改為以每股為單位，據了解，金管會已經完成初步評估報告，金管會認為，修改制度要完成的準備工作，包括修改系統、加強宣導等，至少得花兩年或更久的時間，後續在完成券商的意見調查後，預計最快本月底提出報告。

台股穩匯市 進入「美元股利」新時代

彭博資訊昨報導，金管會正考慮允許上市公司用美元發放股利，以減少新台幣匯率的短期波動。據了解，金管會最快今天可望正式發函，未來上市櫃公司的外資股東可領取美元股利，這也被視為上市櫃公司發放股利的一大突破，不過，本國股東的股利仍以新台幣發放，新制最快下半年上路。

台股攻高…股王、股后帶頭衝 櫃買寫指數、成交值等四個新高

台股昨（20）日在股王信驊、股后穎崴攜手攻高帶動下，加權指數盤中攻上歷史新高37,344點，終場收36,958點，為歷史次高；櫃買市場更威，盤中、收盤指數、成交值、總市值同寫四個新高。

水餃股變千金股怎麼辦到的？台光電、智邦、奇鋐…謝金河細數「翻身傳奇」

站在Ai浪尖上的科技巨擘，台灣股市市值超越英國，成為全球第六大股市，對一個人口2300萬人的國家來說，這是非常不容易的成就！除了大家耳熟能詳的台積電、台達電外，這回聯發科超車鴻海，把鴻海打落第四，第五名是日月光，過去一年從7000億左右衝到2兆元，這也是奇葩，也代表封測產業的盛世時代。

12檔中小型題材股 強強滾

台股昨（20）日延續多頭格局，盤面題材股良性輪動，內資主導的櫃買市場強勢創高，華星光（4979）、穩懋等獲法人青睞的中小型股強強滾，專家預期後市仍有上檔空間，建議可趁盤中震盪壓回時布局，短線價差操作。

就市論勢／AI 供應鏈 擁好光景

戰爭尚未正式結束，短期仍有擾動台股表現的變數存在，若投資時間拉長，預估台股盤勢回歸基本面，AI仍扮演台股投資主旋律，由AI推升相關供應鏈，包括半導體等，利基個股業績持續走高趨勢不變。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。