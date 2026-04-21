就市論勢／AI 供應鏈 擁好光景

盤勢分析

戰爭尚未正式結束，短期仍有擾動台股表現的變數存在，若投資時間拉長，預估台股盤勢回歸基本面，AI仍扮演台股投資主旋律，由AI推升相關供應鏈，包括半導體等，利基個股業績持續走高趨勢不變。

上周台積電（2330）法說會釋出樂觀展望，在AI驅動下，營運將隨產能開出速度顯著增溫，從廠務端已發現更多台廠投入支援，設備國產化有助支持台積電建廠步調加速，加上北美四大CSP 2026年資本支出維持強勁，AI算力仍處於供不應求。整體半導體供應鏈將展現與以往不同的成長曲線。

另外，隨AI應用擴大，未來AI走向邊緣，帶動算力需求激增，儘管AI產業持續有泡沫化、個股評價過高的市場疑慮，但AI大趨勢能見度至少走到2027年，從第2季開始，一直到下半年底，AI進入世代升級潮，包括AWS T3、Google TPU v7+v8、輝達Rubin將陸續上線，有望對AI供應鏈的業績帶來強力支撐，建議著眼於AI相關零組件升級趨勢，未來還有二到三年好光景，選股重點在關注規格、材料升級方向。

投資建議

今年台股受到美國期中選舉事件影響，加上中東戰情詭譎多變，預估加權指數第2、第3季傾向橫盤整理、以個股表現為主，唯獨半導體產業，受惠AI長線趨勢看漲，主要重量級龍頭股、大市值績優股營運具轉機，今年迎來新一輪漲價潮，整體半導體行業呈景氣擴張新階段，可採分批方式布局。