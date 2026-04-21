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台新證錯帳損失4,300萬

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

台新證券昨（20）日針對14日委託回報及成交回報系統異常事件說明後續處理結果。經統計，該事件整體申報錯帳筆數約9,321筆、申報錯帳金額約20.11億元，台新證券已依規定辦理反向沖銷。

針對此次異常產生的實際錯帳損失約4,300萬元，台新證券強調，將由公司全部承擔，未對客戶資產造成任何減損影響。市場人士推測，由於台股近日均為上漲格局，申報錯帳的客戶應是融券賣出作空、無資金進行交割者，若下多單且有餘力交割的客戶最終應不會向台新證券申報為錯帳。

台新證券「PhoneEZ行動下單App」昨日再度出現系統繁忙異常，台新證券表示，第一時間已啟動排除機制，並指派其他App（如Woojii、行動達人）維持正常運作。

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