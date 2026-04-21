12檔中小型題材股 強強滾

站在Ai浪尖上的科技巨擘，台灣股市市值超越英國，成為全球第六大股市，對一個人口2300萬人的國家來說，這是非常不容易的成就！除了大家耳熟能詳的台積電、台達電外，這回聯發科超車鴻海，把鴻海打落第四，第五名是日月光，過去一年從7000億左右衝到2兆元，這也是奇葩，也代表封測產業的盛世時代。

2026-04-21 07:00