外資轉買43億元 續砍台積電3032張連3賣

台股今天盤中攻上37344.50點續寫歷史新高，但台積電尾盤賣單出籠翻黑，指數終場上漲154.46點，收在36958.8點。外資及陸資今天轉為買超新台幣43.46億元，華邦電以4.94萬張高居外資買超榜首；外資今天續賣台積電3032張，連3賣累計1萬4803張。

台股資金今天集中在人工智慧（AI）散熱、伺服器供應鏈及具漲價題材的半導體族群，傳產類股表現相對疲軟；尾盤台積電遭5265張賣單調節翻黑，壓抑大盤表現，指數37000點得而復失，終場收在36958.8點，上漲154.46點，漲幅0.42%，成交值9199.77億元。

三大法人今天合計賣超台股21.1億元，其中，自營商賣超48.42億元，連2賣；投信賣超16.14億元，連5賣；外資及陸資轉為買超43.46億元。

外資今天買超前10名個股以記憶體、晶圓代工和高股息ETF（指數股票型基金）為主，依序為華邦電4.94萬張、聯電4.93萬張、群益台灣精選高息4.74萬張、國泰永續高股息4.2萬張、臺企銀3.85萬張、緯創3.11萬張、力積電3.06萬張、群創2.66萬張、台新新光金2.12萬張、中信金1.66萬張。

投信賣超標的集中在航運、金融和電腦類股，前10名依序為長榮航、元大金、宏碁、群益證、上海商銀、正新、和碩、聯鈞、遠傳、聯強。