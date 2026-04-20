AI代理成長性竟然這麼高 激勵這檔個股股價創下歷史新高

近來AI代理（Agentic AI）迅速火紅，成為市場關注亮點，激勵相關個股強揚表態。如20日台股盤面上，緯穎（6669）大漲4.6%、嘉澤（3533）更是勁揚5.4%，不但漲幅均遠勝於大盤，更紛紛攀上波段反彈高峰。

資策會MIC產業情報研究所指出， AI發展共有四段進化，其中代理式AI（又稱AI代理）為第三個階段；而全球AI代理市場規模將從2025年的79.2億美元，以45.8%的年均複合成長率（CAGR），飆升至2034年的2,360.3億美元。

美系外資在最新釋出的產業報告中認為，AI代理預期將帶動諸多硬體產業受惠，包括ABF載板、印刷電路板（PCB）、CPU插槽、周邊連接器、線材、被動元件，以及組裝廠等。

其中在伺服器與組裝領域方面，美系外資認為，更多的CPU意味著需要更多伺服器組裝，在大中華科技硬體領域中，包括緯穎等OEM／ODM廠，因在通用伺服器市場占比較高，因此將成為重要的受益者之一。

而在CPU插槽與連接元件領域，美系外資認為，隨著伺服器CPU總市場規模不斷擴大，CPU插槽市場也將同步成長。其中台廠嘉澤與鴻海（2317）旗下子公司鴻騰精密，兩者全球市占高達70%-80%，因此將成為最大的受惠者。

事實上，嘉澤今年以來股價呈現大漲小回之姿持續向上走揚，20日大漲135元、收2,625元，創下歷史新高紀錄；緯穎也大漲175元、收3,980元，攀本波反彈高峰，表現均相當亮麗搶眼。