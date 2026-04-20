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再傳異常 台新證券：第一時間啟動緊急應變與排除機制
台新證券交易系統再傳異常。市場今（20）日傳出，部分投資人於盤中無法順利透過行動App下單，引發抱怨聲浪，這也是近期券商系統穩定度再度受到關注的案例之一。
對此，台新證券回應指出，今日中午約11時50分，「PhoneEZ行動下單App」出現異常，導致部分客戶操作受影響。不過，公司強調，其他下單管道仍維持正常運作，包括「Woojii」與「行動達人」等App均可順利下單，並未全面性中斷交易。
台新證券表示，在系統出現異常的第一時間即啟動緊急應變與排除機制，並同步建議客戶改用其他App進行交易，以確保市場操作不中斷。對於此次系統問題造成客戶不便，公司也表達歉意。
市場人士指出，近期券商交易系統穩定性議題頻頻浮現，尤其在台股成交量維持高檔之際，系統負載與即時處理能力成為關鍵考驗。投資人若在盤中關鍵時刻無法順利下單，對券商信任度也將產生衝擊。
台新證強調，後續將把提升系統穩定度列為首要工作，以維護客戶交易權益與服務品質。
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