台積電殺尾翻黑資金去哪？人氣王00981A爆66萬張 穩懋、金居成新黑馬

台股20日上演換手秀！儘管權王台積電（2330）尾盤急殺翻黑，但盤面熱度不減，由「主動型 ETF」與「AI材料新貴」聯手接棒。今日盤面最驚人的焦點在於成交量榜首竟由主動型ETF「00981A」以66萬張奪下，而穩懋（3105）、金居（8358）則在成交值排行中異軍突起亮燈漲停。資金正從「單一權值」全面擴散至「全能AI供應鏈」。

觀察成交量排行，主動統一台股增長（00981A）以66萬張成交量霸榜，連同第二名的主動群益科技創新（00992A），顯示在指數創高震盪之際，投資人棄傳統選股，轉向由經理人代操的主動型產品，尋求超越大盤的超額報酬。個股部分，聯電（2303）表現最為剽悍，爆出34.8萬張大量，股價強漲5.34%，展現出成熟製程漲價後的補漲實力。

在成交值排行上，則能看見大資金的真實去向。台積電雖然尾盤翻黑收2025元，但單日仍有516億元成交值，占大盤總成交值逾5%，顯示其強大的流動性仍是外資獲利了結的首選。

值得注意的是，成交值前十大個股中出現兩檔強勢黑馬。穩懋收592元強攻漲停，單日成交值突破241億元、躍居市場第三大，主要受惠AI伺服器帶動PA（功率放大器）及光傳輸需求持續升溫，吸引資金積極卡位高階通訊應用族群。

另一方面，金居亦強鎖漲停收404元，成交值達194億元、排名第六，在高速傳輸材料需求爆發推動下，展現出優於多數權值股的資金吸納能力，成為盤面另一大焦點。

法人分析，今日成交榜單釋放了一個強烈訊號：AI投資邏輯已從第一階段的「運算晶片」正式推進至第二階段的「高速傳輸與能源架構」。

當台積電、聯發科（2454）等權值股出現獲利回吐時，資金並未流出市場，而是轉向流入穩懋、金居、台達電（2308）等具備實質「漲價與規格升級」題材的標的。這種「權值換手、題材噴發」的結構，預示著台股在3.7萬點後，將由具備實質基本面支撐的「含金量黑馬」領銜主演。